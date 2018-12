Vaccin contre la grippe : pour la première fois, la France frôle la rupture de stock

Il est possible de se faire vacciner en pharmacie dans quatre régions : les Hauts-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie.

Difficile, voire impossible de se faire vacciner contre la grippe dans un nombre croissant de régions, comme par exemple dans la Manche, en Loire-Atlantique, en Vendée, dans l'Hérault ou encore en Bourgogne. De nombreuses pharmacies sont en effet en rupture de stock. Le résultat combiné des campagnes de prévention et de l'expérimentation, dans quatre régions, de la vaccination en officine.

"Notre grossiste prévoit une livraison dans la semaine, mais ce sera la dernière", déplore la pharmacie des Couplets à Équeurdreville (Manche). "Je n'en ai plus depuis le début du mois", confie le président du syndicat des pharmaciens d'officine de Vendée, Emmanuel Legrand, "et j'imagine que la situation est la même chez beaucoup de mes confrères". Sami Khaldi, installé à Montpellier, estime de son côté avoir vendu 20% de vaccins en plus cette année.

La vaccination en pharmacie, un facilitateur ?

La tendance semble partout la même : les stocks de vaccins contre la grippe sont épuisés ou presque. Un constat confirmé par la ministre de la Santé. "On a quasiment utilisé tous les stocks de vaccins commandés pour la population française", expliquait Agnès Buzyn lundi, "c'est la première fois en France". Une bonne nouvelle, selon elle : "Ça veut dire que le message de l'intérêt de la vaccination commence à passer dans la population, on avait en plus augmenté les stocks de 10% par rapport à l'année passée".

Au-delà de la campagne de prévention, qui a commencé dès le mois d'octobre, l'expérimentation de la vaccination en pharmacie dans plusieurs régions semble jouer un rôle important dans l'augmentation du nombre de demandes. Quatre sont concernées depuis octobre 2017 : les Hauts-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Dans cette dernière, le conseil de l'ordre des pharmaciens a compté 154.500 vaccinés en pharmacie cet automne, dont 30.900 personnes primo-vaccinées (des personnes de plus de 65 ans qui n'avaient jamais été vaccinées auparavant), un chiffre en hausse de 20% par rapport à l'an dernier.

Un réapprovisionnement promis

La ministre de la Santé se veut rassurante. "Nous allons recommander des vaccins bien entendu", a-t-elle annoncé lundi. "Je ferai des annonces dès qu'il y aura des nouveaux stocks mis à disposition dans les jours qui viennent", a-t-elle ajouté, sans donner de délai. Selon Europe 1 ce mercredi, entre 200 et 300.000 vaccins supplémentaires seront disponibles très prochainement, Sanofi-Pasteur ayant décidé de rapatrier les doses destinées à l'exportation.

Agnès Buzyn a par ailleurs souligné qu'il restait "encore du temps pour se faire vacciner, parce que la grippe n'est pas encore arrivée". Début décembre, le président de l’association des médecins urgentistes Patrick Pelloux incitait également à poursuivre la vaccination, craignant une "épidémie très forte" cette année.

Facture salée pour l'Assurance maladie

Cumulée à une hausse du coût du vaccin (11,13€ la dose, contre 6,20€ l'an passé en pharmacie), cette augmentation du nombre de personnes vaccinées pourrait faire exploser la facture pour l'Assurance maladie. Mi-novembre, franceinfo évaluait déjà son coup à 65 millions d'euros, soit quasiment deux fois plus qu'en 2017.

L'épidémie de grippe 2017-2018 avait fait 13.000 morts, dont 85% sont survenues chez des personnes âgées de plus de 75 ans. Le projet de loi de financement de la sécu (PLFSS) prévoit la généralisation à l'ensemble du territoire de la vaccination en pharmacie, pour la campagne 2019-2020.