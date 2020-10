Vaccin contre la grippe : si vous n'êtes pas à risque, "attendez un petit peu"

C'est la course aux vaccins contre la grippe saisonnière, depuis mardi. Pour éviter une double épidémie et un engorgement des hôpitaux, le gouvernement recommande plus que jamais de se faire vacciner. Mais les pharmaciens doivent faire face à un afflux de clients.

La campagne de vaccination contre la grippe a démarré ce mardi, avec 30% de doses de vaccins en plus par rapport aux années précédentes. Il faut éviter au maximum d'engorger les hôpitaux avec des malades de la grippe, en plus de ceux du Covid-19. Les personnes vulnérables et les soignants sont plus que jamais invitées à se faire vacciner. Mais résultat, c'est déjà la course dans les phamarcies.

C'est ce qu'a constaté Eric Schiltz, pharmacien à Metz et co-président de la chambre syndicale des pharmaciens de la Moselle, invité de France Bleu Lorraine ce mercredi. Pourtant, les pharmaciens ne sont habilités qu'à vacciner les personnes munies d'un bon de prise en charge. "Cela concerne les populations à risque, c'est-à-dire les personnes de plus de 65 ans, celles qui souffrent de pathologies chroniques ou d'obésité, les femmes enceintes ou encore les nourrissons", détaille-t-il. Cela concerne environ 16 millions de personnes en France.

Une recommandation, pas une obligation

Si vous ne faites pas partie des personnes à risque, en temps normal, vous pouvez tout de même acheter le vaccin en pharmacie. Mais cette année, c'est un peu particulier. "La Haute autorité de santé demande de prioriser la délivrance des vaccins aux populations à risque, pendant les mois d'octobre et novembre", explique Eric Schiltz qui précise qu'il ne s'agit que d'une recommandation, et pas d'une obligation, "le ministère a refusé de l'inscrire dans la loi."

Quinze millions de doses

Y'a-t-il un risque de rupture de stock ? "Les pharmacies ont commandé treize millions de dose, plus deux millions de doses commandées "au cas où" par Santé Publique France." Le pharmacien donne quelques éléments de comparaison : l'année dernière, il restait 600.000 doses, alors que l'année précédente, les onze millions de dose fabriquées n'avaient pas suffi.

Vous n'êtes pas à risque ? Vous pouvez vous faire vacciner, mais attendez quelques semaines

Evidemment, l'année 2020 est particulière. On saura "dans trois semaines" si c'est suffisant, "l'Assurance maladie et le ministère ont mis en place une cellule de veille des vaccins", poursuit Eric Schiltz, qui vous recommande "d'attendre un petit peu" si vous voulez vous faire vacciner mais que vous n'êtes pas à risque.