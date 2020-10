Vaccin contre la grippe : "une affluence inédite dans nos officines en Haute-Vienne"

"La campagne de vaccination a démarré sur les chapeaux de roue " ! Alors que la campagne 2020 n'a débuté que la semaine dernière, Marion Lemaire, co-présidente de la fédération des pharmaciens de la Haute-Vienne note avec une affluence inédite dans les pharmacies du département. "Nous avons eu des queues sur nos trottoirs, devant les officines, dès l'ouverture avec des personnes en demande de vaccins".

Rupture de stock, mais bientôt des livraisons de vaccins

Le résultat est déjà là. La plupart des pharmacie sont en rupture de stock. "L'augmentation de la demande est bien plus importante que d'habitude, il y a eu une anticipation de la demande de vaccin" analyse Marion Lemaire qui se montre rassurante pour la suite de la campagne car "les livraisons sont échelonnées et les pharmacies vont être relivrées courant novembre. Donc pas de panique on pourra assurer la délivrance des vaccins dans quelques jours".

Et même s'il y a tension sur les stocks, les pharmaciens se réjouissent du succès de la vaccination contre la grippe. "Les recommandations données aux publics visés ont fonctionné, il est important de se faire vacciner contre la grippe" insiste la représentante des pharmaciens, "car la population à risque est la même que pour le Covid-19 et il est important ne pas suremcombrer les services d'urgences et les services hospitaliers avec des cas qui pourraient être évités par la vaccination".