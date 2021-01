L'agence européenne du médicament a dit oui au vaccin de l'américano-allemand Moderna. L'entreprise a décidé de confier la fabrication de celui-ci au laboratoire suedois Recipharm, et c'est sur le site de Monts que la production aura lieu. Une opportunité pour la ville.

Vaccin contre le coronavirus : feu vert pour Moderna, la fabrication peut débuter à Monts en Indre et Loire

Une nouvelle fabrication locale débutera prochainement, celle du vaccin Moderna contre le coronavirus et c'est à Monts. L'agence européenne du médicament vient d'autoriser la mise sur le marché de ce deuxième vaccin en Europe, après celui de Pfizer, déjà injecté en France. Le site montois s'occupera de la préparation jusqu'à la distribution des vaccins.

Pour le fabriquer, l'entreprise biotech américano-allemande Moderna a annoncé dès fin novembre son choix de sous-traiter son vaccin au laboratoire suédois Recipharm, sur le site de Monts, au sud de Tours.

L'entreprise investit 2 millions d'euros sur le site, notamment sur les réacteurs et le matériel réfrigérant. Le vaccin doit être conservé à - 20 degrés. Cette production va créer une soixantaine d'emplois, ce qui réjouit Michel qui tient un tabac presse : "Ça va permettre de dynamiser un peu Monts. Et puis c'est toujours agréable d'entendre le nom de sa ville dans les médias, ça rend fier".

Aurélie aussi est contente que cette production se fasse près de chez elle, mais ce qui est important à ses yeux, c'est surtout que la production soit française : "que ce soit ici ou dans un autre département, ce qui compte c'est surtout que cela créé de l'emploi".

D'autres riverains pensent eux à l'opportunité de se faire vacciner plus vite. Un nouveau vaccin sur le marché, c'est aussi plus de doses disponibles pour tous : "160 millions de doses supplémentaires" selon Ursula von der Leyen la présidente de la commission européenne."On attendait que ça, que les vaccins arrivent, pourvu que ça nous permette de vivre un peu plus normalement" espère Mathilde.

Les premiers concernés par cette nouvelle restent les salariés du laboratoire Recipharm. Plusieurs intérimaires ont déjà été recrutés, comme Valentin : "Pour moi ça représente du travail en temps de Covid, et en étant intérimaire c'était pas facile de trouver".

Le brevet de Moderna assure une efficacité contre le Covid à 94,5 %. L'entreprise vise un milliard de doses dans le monde cette année.