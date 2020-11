Vaccin contre le coronavirus : pourquoi faut-il rester prudent ?

De l'Organisation mondiale de la santé (OMS) aux Bourses mondiales en passant par le président américain Donald Trump ou les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo 2020 : les résultats préliminaires présentés lundi par les laboratoires Pfizer et BioNTech, qui affirment avoir mis au point un vaccin contre le Covid-19 "efficace à 90%", fait naître de grands espoirs dans le monde. Mais des incertitudes demeurent.

Des résultats partiels

L'ensemble des données n'ayant pas encore été publié, ces résultats provisoires pourraient évoluer soulignent plusieurs experts. Quelque 40.000 volontaires sont inscrits à cet essai et cette "analyse intérimaire montre qu'il y a eu 94 personnes qui ont développé une infection Covid-19. Sur ces 94 personnes, seulement 9 étaient dans le groupe vacciné. Tous les autres étaient dans le groupe non vacciné. La différence est déjà très significative" a commenté le virologue Christian Bréchot, professeur à University of South Florida, président de Global Virus Network et ancien directeur général de l’Inserm et de l’Institut Pasteur sur franceinfo.

Mais "l'étude ne sera finale que quand ils auront atteint ce qu'ils s'étaient fixés comme objectif de 164 infections à Covid-19". Si à l'issue de cette ultime phase les chercheurs constatent que le nombre de contaminations a augmenté parmi les personnes vaccinées, cela pourrait signifier que le vaccin est moins efficace et qu'il ne confère pas une immunité longue.

Par ailleurs, pour développer ce vaccin, les deux laboratoires se sont basés sur une toute nouvelle technologie, dite de l'ARN messager. Mais cette technique étant très récente, elle pourrait provoquer des effets secondaires, comme une réponse immunitaire trop importante.

Un moyen d'éviter les transmissions ?

Des doutes subsistent également sur les catégories d'âge et les populations sur lesquelles le vaccin pourrait être efficace. "Pfizer dit que dans l'essai clinique, qui compte 45.000 personnes, il y a une variété ethnique. C'est important parce qu'un sujet d'origine africaine ou européenne ou latino-américaine ne répond de la même manière", a précisé Alain Astier, membre de l’Académie nationale de pharmacie, sur franceinfo. "Par contre ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que des personnes à risques plus jeunes et très âgées sont incluses également parce que le caractère de dangerosité dépend de l'âge de la personne. Donc, 90% cela semble intéressant mais il faut être prudent".

On ignore en outre "la gravité des cas (de Covid) observés au cours de l'essai", a expliqué Eleanor Riley, professeur d'immunologie et de maladies infectieuses à l'Université d'Edimbourg, à l'AFP.

Autre question en suspens : ce vaccin peut-il éviter la transmission ? Selon Odile Launay, professeure en maladie infectieuse à l'Université de Paris, membre du comité scientifique vaccin Covid19 et coordinatrice du recrutement de volontaires à l’INSERM, "si ce vaccin évite la transmission, effectivement, (...) il faut qu'il y ait 70% de la population qui soit immunisée pour que le virus arrête de circuler. Maintenant, on n'a pas la réponse à cette question, mais on peut aussi avoir une approche différente, une vaccination pour une protection individuelle. Dans ce cas-là, il faudra vacciner le plus grand nombre possible de personnes qui sont susceptibles de faire des formes graves. Donc, tout dépend en fait de la capacité que va avoir ce vaccin à protéger, soit de façon individuelle, sur la survenue de formes graves, soit une possibilité de protéger aussi contre la transmission du virus" a-t-elle détaillé sur franceinfo.

Un vaccin difficile à conserver

Ce vaccin innovant doit enfin être conservé à très basse température, entre -20 et -70 degrés, ce qui suppose une logistique importante. "C'est évidemment relativement complexe de transporter des températures aussi basses, mais c'est tout à fait faisable. Ça s'est déjà fait", a assuré Odile Launay sur franceinfo. Cependant, "il va se poser la question de la logistique dans les différents pays. La capacité et la nécessité de pouvoir stocker ces vaccins dans des congélateurs à moins 70 ou 80 degrés et ensuite de pouvoir distribuer ce vaccin dans les structures qui vont être amenées à vacciner avec le respect de la chaîne du froid. On sait déjà que ce vaccin doit être conservé à -80 degrés, mais on a quelques jours pour l'utiliser au frigidaire. Cela fait partie des difficultés et des questions logistiques qui vont être réglées."

D'autres laboratoires travaillent actuellement sur des vaccins à ARN messager, comme la biotech américaine Moderna, qui développe des produits contre le Zika, la grippe, le virus d'Epstein-Barr (mononucléose), le virus respiratoire syncytial (bronchiolite...), mais aussi contre des cancers.