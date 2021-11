Vaccin contre le Covid : 11 soignants berrichons suspendus pour non-présentation d'un pass vaccinal

Plusieurs soignants berrichons n'ont plus l'autorisation d'exercer car ils n'ont pas présenté une attestation de vaccination contre le Covid. Ils sont quatre à être concernés dans l'Indre et sept dans le Cher.

Dans nos départements fortement touchés par la désertification médicale, c'est un chiffre qui a son importance. Même si la grande majorité des soignants berrichons sont vaccinés contre le Covid, onze sont suspendus pour ne pas avoir présenté d'attestation de vaccination.

Dans le détail, ils sont quatre à être concernés dans l'Indre : deux médecins et deux infirmiers. Dans le Cher, ils sont sept à ne plus pouvoir exercer : trois médecins, une sage-femme, un infirmier, un masseur-kinésithérapeute et un podologue. L'Agence régionale de santé indique qu'elle a envoyé un premier courrier leur demandant de se mettre en conformité avec l'obligation vaccinale demandée aux soignants. Ceux qui n'ont pas présenté d'attestation de vaccination depuis ont reçu un second courrier, leur indiquant qu'ils ont interdiction d'exercer tant qu'ils ne sont pas vaccinés contre le Covid.

Une situation qui complique parfois l'accès aux soins de certains habitants, dans des zones fortement concernés par la désertification médicale. "Légalement, un médecin suspendu ne peut pas être remplacé", précise l'ARS. Alors il faut trouver des solutions. Les élus, les professionnels de santé libéraux et les communautés professionnelles territoriales de santé s'organisent au cas par cas pour assurer le suivi temporaire des patients.