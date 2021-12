Vaccin contre le covid-19 : ces Normands ont reçu leur dose de rappel avant de perdre leur pass sanitaire

À partir de ce mercredi, les personnes âgées de plus de 65 ans, dont la dernière dose de vaccin contre le covid-19 remonte à plus de sept mois, doivent avoir fait leur dose de rappel pour garder leur pass sanitaire. Témoignages de Normands concernés.

Sur près de 8,5 millions de Français de plus de 65 ans, éligibles au rappel vaccinal et entièrement vaccinés depuis au moins 7 mois, 400 000 n'ont pas encore reçu leur injection de rappel.

Les personnes âgées sont nombreuses dans les centres de vaccination contre le covid, pour recevoir leur dose de rappel. À partir de ce mercredi 15 décembre, les personnes de plus de 65 ans dont la dernière injection remonte à 7 mois, doivent avoir reçu leur dose de rappel pour que leur pass sanitaire reste valide - le rappel peut être réalisé cinq mois après la dernière injection, et il y a un délai de deux mois avant l'annulation du pass sanitaire. Ce sera la même chose dans un mois, à partir du 15 janvier pour les 18 ans et plus. Au-delà de ces délais, leur QR code sera désactivé automatiquement.

Il faut se protéger quand même, ne pas l'attraper

Alain, 75 ans, et Suzanne, 74 ans, habitent Hauville dans l'Eure, au Nord de Bourg-Achard. Ils se sont faits vacciner la semaine dernière au centre de vaccination du parc des expositions de Grand-Quevilly. Sans la dose de rappel, leur pass aurait été périmé. Ils ont fait cette injection "pour pouvoir sortir partout, être libre de faire ce qu'on veut. Et pour être plus sûr d'être protégé, parce qu'à notre âge c'est assez dangereux, on ne veut pas être embêtés", raconte Alain. "En plus quand on fait les courses, là c'est le moment de Noël, on est nombreux partout, il faut se protéger quand même, ne pas l'attraper. Et puis si je veux aller au restaurant, au spectacle, je peux y aller. Mais c'est surtout de dire 'si je l'attrapais, je l'aurais quand même moins fort'. On espère que c'est la dernière, mais on ne se fait pas d'illusion, on aura sans doute un rappel tous les ans", sourit Suzanne.

Alain, 75 ans, et Suzanne, 74 ans, habitent Hauville dans l'Eure Copier

On fait la piqure tout de suite, c'est fait, on est tranquille

Corinne, 67 ans, et Jean-Marie, 74 ans, habitent à Petit-Couronne. Ils se sont également faits vacciner la semaine dernière dans le même centre de vaccination, leur pass aurait été désactivé en janvier. "J'ai pris rendez-vous par précaution car mon mari a 74 ans, par rapport à la santé. C'est primordial la santé. Et puis pour avoir le pass sanitaire pour vivre quand même", explique Corinne. "Comme je suis un peu malade je préfère le faire, comme ça on est plus tranquille", poursuit Jean-Marie, "je n'ai pas envie de retourner à l'hôpital, branché sur un lit. On fait la piqure tout de suite, c'est fait, on est tranquille".

Corinne, 67 ans, et Jean-Marie, 74 ans, habitent à Petit-Couronne Copier

Sur près de 8,5 millions de Français de plus de 65 ans, éligibles au rappel vaccinal et entièrement vaccinés depuis au moins sept mois, 400 000 n'ont pas encore reçu leur injection de rappel ce mardi. Cela représente 5% de cette tranche d'âge. Leur pass sera désactivé ce mercredi mais réactivé dès leur dose de rappel effectuée, sachant que les plus de 65 ans sont prioritaires dans les centres de vaccination et n'ont donc pas besoin de prendre rendez-vous.