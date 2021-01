Vaccin contre le Covid-19 : "on est à flux tendus"

Avec l'ouverture de la vaccination contre le Covid-19, ce lundi 18 janvier, aux personnes âgées de plus de 75 ans, le rythme de la campagne qui a débuté en France fin décembre devrait encore s’accélérer. En Moselle, c'est le CHR Metz-Thionville qui réceptionne et centralise toutes les doses disponibles, avant des les attribués aux centres de vaccination et aux établissements de santé du département. Un travail effectué par le pôle pharmacie du CHR dirigé par le docteur Grégory Rondelot.

à lire aussi Ouverture de la vaccination aux plus de 75 ans : des couacs et des embouteillages

Une livraison par semaine

"La cadence est calibrée pour une livraison par semaine le mardi ou le mercredi" confie le chef de service qui, après une livraison initiale de 4800 doses pour démarrer la campagne, a réceptionné 11 625 autres doses jeudi 13 avril (dans le détail, 4802 vaccins du laboratoire Moderna et 6864 des laboratoire Pfizer BioNTech). "Plus des 2/3 des doses disponibles ont été distribuées avec un résultat très satisfaisant pour la Moselle en terme de vaccination. On est vraiment à flux tendus : ça arrive, c'est réparti et ça repart" détaille Grégory Rondelot. La répartition entre les centres de vaccination s'effectue par un travail croisé entre l'ARS, la Préfecture et les établissements de santé, en veillant à une juste répartition sur toute la Moselle, "permettant de toucher toute la population."

Ça arrive, c'est réparti et ça repart

Pour le vaccin Pfizer BioNTech, le CHR a du se doter de congélateurs permettant un stockage à -80° : "on est très bien équipés. On est sur une surveillance très automatisée avec des reports d'alarme, des sondes, des procédures qui nous permettent à la moindre panne de voir le problème." Le CHR dispose ainsi de congélateurs de repli en cas de nécessité.

Si vous faites partie des personnes autorisées à se faire vacciner, vous pouvez prendre rendez-vous soit sur www.sante.fr, soit au 0800 009 110.