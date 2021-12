Vaccin contre le Covid-19 : faudra-t-il faire une quatrième dose ?

Depuis ce mardi 28 décembre, les Français peuvent recevoir leur rappel de vaccin anti-Covid, souvent qualifié de troisième dose, trois mois après leur dernière injection. Initialement fixé à six mois, ce délai a été réduit à cinq, puis quatre et enfin trois mois. Le gouvernement, qui a fait de la vaccination le pilier de sa stratégie anti-Covid, espère ainsi enrayer la progression de l'épidémie dans le pays. Face aux nouveaux variants, certains pays anticipent même une "quatrième dose", à l'image d'Israël. "C'est une possibilité", a également déclaré lundi le ministre de la Santé, Olivier Véran. "On est totalement ouverts à cette perspective", a-t-il ajouté.

Plusieurs études récentes réalisées en laboratoire, par Pfizer/BioNTech et Moderna notamment, ont montré que la dose de rappel semble relancer nettement l'immunité par anticorps face au variant Omicron. Mais pour l'heure on ignore encore combien de temps cet effet dure. "D’une façon générale, pour les variants précédents, on sait que l'immunité dure environ six à huit mois après vaccination, c'est moins que ce qu'on espérait", a commenté le Pr Patrick Berche, microbiologiste, membre de l’Académie de médecine et ancien directeur général de l’Institut Pasteur de Lille, sur franceinfo mardi.

Incertitudes

Ce professionnel n'écarte pas l'hypothèse d'une quatrième dose : "C'est possible, malheureusement. Je crois qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec ce virus et pour le moment, on a beaucoup de moyens et très peu de moyens, finalement. On a surtout la vaccination qui permet une immunité de groupe, qui pourrait bloquer la propagation du virus en sachant que, malheureusement, les vaccinés sont capables de propager le virus bien qu’ils aient souvent une charge virale plus faible et qui se propage moins longtemps que les non vaccinés. Les non-vaccinés symptomatiques sont très contagieux. Quand ils sont asymptomatiques, ils sont un peu moins contagieux, mais ils propagent le virus. Donc, vraiment, l'intérêt de la vaccination est de protéger les gens et d'éviter qu'ils aillent en réanimation."

Dans ces conditions, doit-on se préparer à une longue série de rappels, comme c'est le cas de la vaccination contre la grippe saisonnière, renouvelée chaque année ? Le développement de traitements plus efficaces pourrait-il ouvrir une autre porte de sortie ? En l'état actuel des connaissances, il est difficile de répondre à la question selon le Pr Patrick Berche : "J'espère que non. Mais je ne sais pas. Il y a des antiviraux qui apparaissent et qui pourraient être une arme intéressante. Mais ce n'est pas encore autorisé en France. Ce le sera bientôt, en janvier. Par exemple l'antiviral de Pfizer, qui semble très actif et qui protège à 90% dans les formes symptomatiques, c'est intéressant. En tout cas, pour l’instant, je ne vois pas de raisons pour lesquelles il y aurait un risque supplémentaire en rapprochant ces rappels. "

Essais cliniques

Pays pionnier sur le sujet de la vaccination anti-Covid, Israël a lancé lundi des essais cliniques et commencé à administrer une quatrième dose à des soignants. L'idée est de déterminer l'intérêt réel d'une nouvelle dose de rappel, voire ses risques éventuels, avant de décider d'une éventuelle campagne nationale.

À l'inverse, aux États-Unis, l'Américain Anthony Fauci, principal conseiller de la Maison Blanche dans la lutte contre la pandémie a mis en garde contre un emballement : "C'est trop tôt pour parler d'une quatrième dose", a-t-il déclaré à une radio américaine, jugeant d'abord essentiel de savoir combien de temps les rappels actuels - les troisièmes doses - resteront efficaces contre Omicron. "Si leur protection dure bien plus longtemps que chez ceux qui n'ont reçu que deux doses, il pourrait se passer un bon moment sans avoir besoin d'une quatrième", a-t-il avancé.

Les deux producteurs de vaccins à ARN messager, Pfizer/BioNTech et Moderna, ont déjà promis une version anti-Omicron. Mais même si cette technologie est a priori plus facile à adapter à une nouvelle incarnation du virus, les délais restent incertains.