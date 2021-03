La métropole, disposant de 12 000 doses de vaccins, a choisi de faire bénéficier les plus de 50 ans sans comorbidités du vaccin AstraZeneca, prenant de l'avance sur le calendrier du gouvernement.

Vaccin contre le Covid-19 : Nice choisit de vacciner les plus de 50 ans sans comorbidités ce week-end

Comme à l'usine. Les azuréens bénéficiaires de la vaccination étendue ce week-end, à l'occasion du deuxième confinement de fin de semaine, sont venus nombreux dans les centres de vaccination, à en juger par l'affluence au Palais des expositions de Nice, lieu choisi par le président de la Métropole Christian Estrosi pour une visite ce samedi matin.

La Métropole a fait le choix d'étendre le public bénéficiaire du vaccin AstraZeneca, normalement réservé aux plus de 50 ans sans comorbidités. Évoquant une "tolérance" des autorités sanitaires à ce sujet, Christian Estrosi a reconnu utiliser des doses pour des quinquagénaires jusqu'à 74 ans sans comorbidités. Aucune attestation médicale n'était exigée à l'entrée du centre.

Un public normalement ciblé en avril

Concrètement, 12 000 doses sont utilisables ce week-end dans la Métropole. En théorie, il faut avoir plus de 75 ans pour se faire vacciner ou plus de 50 ans avec des risques de développer une forme grave du Covid - ce sont les comorbidités évoquées par le gouvernement. L'extension de la vaccination aux plus de 50 ans sans conditions est prévue par le Premier ministre Jean Castex pour la mi-avril.

En tout, 13 000 doses sont arrivées et réparties dans le département des Alpes-Maritimes. Nice a pu bénéficier d'une part de 6 000 doses, et a ajouté des réserves dont elles disposaient déjà pour atteindre le chiffre des 12 000 doses disponibles.

Un rendez-vous vaccinal est un des motifs de déplacements autorisés par l'attestation dérogatoire de déplacement, obligatoire jusqu'au 8 mars au matin.