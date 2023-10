Vaccin contre le papillomavirus : les collégiens du Loiret attendent les premières piqûres

Pas de seringues en vue pour l'instant au collège André Malraux de Saint-Jean-de-la-Ruelle, ce lundi 2 octobre, mais ça ne saurait tarder. D'ici le 13 novembre prochain, les premières doses seront injectées dans les bras des élèves de 5ème, ils sont 120 dans l'établissement. Le vaccin est entièrement pris en charge par la Sécurité Sociale.

C'était une mesure annoncée par Emmanuel Macron, le président de la République, en début d'année pour lutter contre les papillomavirus, maladies sexuellement transmissibles particulièrement répandues. Pourtant, moins de la moitié des adolescents sont vaccinés en France, l'un des taux les plus faibles d'Europe.

Après les inquiétudes du départ, Nathalie Zing Tsala, la principale du collège, a vite été rassurée : "Ça s'est bien passé parce que c'était concomitant à la collecte des documents de rentrée. Je pense qu'à 98 % on avait les réponses des familles." Il faut le consentement des deux parents pour que leur enfant soit vacciné au collège. Pour autant, seul le laboratoire a eu accès à ces réponses. Nathalie Zing Sala ne sait donc pas encore combien d'élèves seront piqués.

Géraldine Grimault, infirmière scolaire, s'est chargée d'informer les familles. Elle pense avoir plus de réponses positives que pour le vaccin contre le Covid, car "c'était une injection nouvelle qui faisait peur". Alors que là, "c'est de la sensibilisation aux cancers, c'est plus compréhensible pour les familles". Elle se réjouit d'autant plus que pour ces élèves de zone REP+ qui "n'ont pas forcément un médecin traitant et ne sont pas toujours sensibilisés aussi bien que des élèves de milieux sociaux plus aisés". Il lui a néanmoins fallu "prendre le temps pour évoquer la sexualité", car si les jeunes n'ont pas forcément déjà de conduites sexuelles, "ce sera pour après".

30 % des élèves

C'est le laboratoire qui a choisi la date pour injecter les premières doses. "Cela devrait se faire sur une journée voire une demi-journée", selon Géraldine Grimault. Une deuxième dose sera administrée six mois plus tard. L'objectif, cette année, est de vacciner 30 % des élèves de 5ème.