Vaccin contre le coronavirus : "avoir le maximum de types de vaccins efficaces à disposition"

Le professeur Bothelo-Nevers estime difficile aujourd'hui de donner une date de mise sur le marché d'un vaccin contre le coronavirus. Mais après les annonces de plusieurs laboratoires (Pfizer, BioNTech, Moderna) de l'efficacité à plus de 90% des vaccins sur lesquels ils travaillent, la responsable de l'unité clinique du service infectiologie du CHU de Saint-Étienne veut "espérer que les choses puissent se mettre en place le plus rapidement possible", tout en veillant à la sécurité de tous.

Elisabeth Bothelo-Nevers estime qu'au-delà des espoirs suscités par les laboratoires américains ces derniers jours, "il est important que les vaccins en cours de développement puissent continuer à se développer pour qu'on puisse avoir le maximum de types de vaccins efficaces à disposition, _avec des caractéristiques différentes, pour pouvoir vacciner le plus de gens possible_".

L'espoir de voir plusieurs essais menés en France

Cette diversité doit notamment permettre de répondre à des problèmes logistiques, alors que le vaccin développé actuellement par les laboratoires Pfizer et BioNtech doit être conservé à à -80°C. et celui de Moderna à - 20°C. "Le fait que certains vaccins ont des conditions de conservation particulière va être des freins à des vaccinations dans des endroits reculés par exemple", commente le professeur Bothelo-Nevers. Elle espère d'ailleurs qu'à l'échelle de la France, plusieurs essais pourront être menés, avec la participation des volontaires inscrits sur la plateforme Covireivac.

En attendant la mise sur le marché d'un ou plusieurs vaccins, faut-il tester massivement la population comme cela doit être fait en Auvergne-Rhône-Alpes à l'initiative du Conseil régional ? "Cela fait partie des stratégies de dépistage, mais il faut savoir que _quand on dépiste un individu, il peut être négatif aujourd'hui à une heure donnée et éventuellement être positif demain à la même heure_", répond la responsable de l'unité clinique du service infectiologie du CHU de Saint-Étienne. À ses yeux, "ces mesures ont un intérêt pour pouvoir isoler les gens testés positifs, pour autant, il faut continuer à utiliser toutes les mesures et notamment les gestes barrière pour éviter les contaminations".