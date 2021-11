Vaccin et covid-19 : le guide pratique de la dose de rappel

Face à la flambée des contaminations au Covid-19 en France, le gouvernement a décidé ce mercredi en Conseil de défense d'une série de mesures pour faire face à la cinquième vague. La campagne de rappel vaccinal est notamment étendue à tous les Français de plus de 18 ans. Calendrier, conséquence sur le pass sanitaire, cas particuliers... Voici ce qu'il faut savoir.

Qui peut faire la dose de rappel ?

Le rappel vaccinal contre le Covid-19, le plus souvent la troisième dose, sera désormais "ouvert à tous les adultes dès cinq mois après leur dernière injection", a annoncé Olivier Véran. "En pratique cela concerne 25 millions de Français dont 6 millions ont déjà reçu leur rappel, il reste donc 19 millions de Français à date qui deviennent éligibles au rappel de vaccination et que nous appelons à se faire vacciner dans les deux prochains mois", a-t-il précisé.

Quand faire le rappel ?

J'ai entre 18 et 64 ans

Si votre dernière injection remonte à au moins cinq mois, vous pouvez recevoir la dose de rappel à partir de samedi.

J'ai plus de 65 ans

Vous pouvez recevoir une dose depuis septembre. Mais désormais il est possible de prendre rendez-vous cinq mois après la dernière injection, et non plus six.

J'ai entre 12 et 17 ans

Rien ne change. Les 12-17 ans peuvent se faire vacciner mais ne sont pas concernés à ce stade par la dose de rappel.

Vos enfants ont entre 0 et 11 ans

La vaccination contre le Covid n'est pas encore ouverte à cette tranche d'âge. Cependant le vaccin de Pfizer a été approuvé pour les enfants de 5 à 11 ans par le régulateur européen du médicament jeudi, ouvrant la voie à une vaccination dans l'Union européenne.

"Cette vaccination, si elle était décidée en France, ne commencerait pas avant le début de l'année 2022", a assuré le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a demandé leur avis à la Haute autorité de santé (HAS) et au Comité national d'éthique (CCNE). Ce délai correspond selon lui au temps nécessaire pour s'approvisionner en vaccins pour les enfants, qui sont moins concentrés que ceux pour les adultes.

J'ai eu le Covid après avoir été complètement vacciné

Dans ce cas, il est recommandé de recevoir la troisième dose cinq mois après l'infection (et non cinq mois après la dernière injection).

J'ai eu le Covid entre les deux doses de vaccin

Là encore, la dose suivante doit être injectée cinq mois après l'infection. Cette recommandation "est valable quel que soit l'âge et quel que soit le délai de survenue de l'infection après la première dose", selon la HAS.

Quid du pass sanitaire ?

À compter du 15 janvier, la dose de rappel sera obligatoire pour que le pass sanitaire reste valide. Cela ne signifie pas que vous devez obligatoirement avoir reçu la troisième dose (ou dose de rappel) avant cette date, qui correspond simplement à l'entrée en vigueur de la mesure : à compter du 15 janvier, votre pass sera désactivé si vous n'avez pas reçu votre dose de rappel au maximum sept mois après votre dernière injection. Par exemple, quelqu'un qui a reçu sa deuxième dose le 1er juillet pourra recevoir la troisième à partir du 1er décembre, et devra l'avoir faite avant le 1er février 2022 pour que son pass sanitaire reste valable.

Les centres de vaccination "renforcés"

90 minutes après la conférence de presse gouvernementale, quelque 350.000 rendez-vous avaient déjà été pris, a indiqué la plate-forme Doctolib. Le grand public avait même anticipé les annonces gouvernementales, puisque 360.000 créneaux avaient été réservés mercredi, soit un bond de 70% par rapport à la veille.

Pour autant, "pas de stress, pas de panique : si le site sature, ça va être rétabli dans les prochaines minutes ou les prochaines heures, on a vu ça à chaque fois qu'il y a eu des annonces comme celles-ci", a relativisé le ministre de la Santé.

En outre, le gouvernement compte "renforcer" les centres de vaccination pour faire face aux demandes, et également "s'appuyer massivement" sur la médecine de ville - ainsi que sur les pharmaciens, infirmiers, sages-femmes ou autres kinés - pour réaliser les injections, a assuré Olivier Véran.

Enfin, contrairement à la situation qui prévalait il y a un peu moins d'un an, "nous avons en stock, à l'heure où je vous parle, suffisamment de vaccins pour vacciner tout le monde", a ajouté le ministre.