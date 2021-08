La Haute autorité de Santé préconise, dans son avis rendu officiellement ce mardi, une troisième dose de vaccin pour les personnes de 65 ans et plus et pour les plus fragiles, qui présentent un risque de développer une forme grave du coronavirus.

Vaccin : la Haute autorité de Santé recommande une 3e dose pour les plus de 65 ans et les personnes fragiles

Une campagne de rappel à partir de fin octobre

Cette dose de rappel aurait lieu à partir du début la campagne de vaccination antigrippale prévue fin octobre, indique la HAS.

"Après avoir analysé les données disponibles, la HAS propose une dose de rappel avec un vaccin à ARNm pour les personnes de 65 ans et plus, ainsi que pour les personnes présentant des comorbidités qui augmentent le risque de formes graves de Covid-19", écrit-elle dans un communiqué.