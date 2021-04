La vaccination contre le Covid-19 est ouverte aux personnes de plus de 55 ans plus tôt que prévu. Ces dernières pourront recevoir les vaccins AstraZeneca et Johnson&Johnson dès ce lundi 12 avril 2021. Mais ne vous attendez pas à trouver un rendez-vous dès le début de semaine.

Covid-19 : "C'est bien d'élargir la vaccination aux plus de 55 ans, encore faut-il qu'on ait des doses"

Les personnes de plus de 55 ans sont désormais éligibles aux vaccins AstraZeneca et Johnson&Johnson (Image d'illustration)

C'est un nouveau coup d'accélération dans la campagne de vaccination contre le Covid-19 : dès ce lundi 12 avril 2021, les personnes de plus de 55 ans pourront recevoir les vaccins AstraZeneca et Johnson&Johnson. C'est ce qu'a annoncé Olivier Véran, le ministre de la Santé, ce dimanche 11 avril dans le Journal du Dimanche.

Mais ne vous attendez pas à trouver un rendez-vous aussi rapidement. Sur le site Vite ma Dose, qui permet de connaître les disponibilités des centres de vaccination à côté de chez vous, seule la salle Zinga Zanga de Béziers propose des dates : au début du mois de mai, et seulement pour recevoir une deuxième injection avec un vaccin à ARN messager (Pfizer BioNTech, Moderna). Ce sont d'ailleurs, en général, ces vaccins dont disposent les centres de vaccination.

Depuis le début de la vaccination, dans les officines, on a reçu entre 4 et 5 flacons de vaccin, c'est-à-dire qu'on a vacciné entre 40 et 60 personnes - Frédéric Abécassis, président du syndicat des pharmaciens de l'Hérault

Vous pouvez tenter d'appeler votre médecin ou votre pharmacien. Mais là encore, ça risque d'être compliqué de prendre un rendez-vous. "Depuis le début de la vaccination, on a des listes d'attente qui sont, en général, relativement longues, note Frédéric Abécassis, président du syndicat des pharmaciens de l'Hérault. Et surtout, on manque de doses."

C'est bien d'élargir la cible, mais encore faut-il qu'on ait des doses - Frédéric Abécassis, président du syndicat des pharmaciens de l'Hérault

La France ne recevra des doses de vaccin Johnson & Johnson seulement ce lundi. Les pharmaciens pourront en commander, pour en recevoir dans une dizaine de jours. "Et dans des quantités extrêmement limitées, indique Frédéric Abécassis, seulement un flacon par professionnel qui peut vacciner."

L'élargissement aux plus de 55 ans semble n'être pour l'instant qu'un effet d'annonce. Pour preuve, le simulateur de vaccination du site du gouvernement n'est toujours pas à jour. Si vous dîtes que vous avez plus de 55 ans, il considère que vous n'êtes pas éligible.

"Une fois de plus, on apprend le dimanche et par voie de presse, qu'une décision doit être mis en oeuvre le lundi" - Frédéric Abécassis, président du syndicat des pharmaciens de l'Hérault Copier

