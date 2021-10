Vaccin : seulement un tiers des Azuréens éligibles a reçu la troisième dose

Cela fait un mois et demi que la troisième dose de vaccin anti-Covid est déployée à travers le département des Alpes-Maritimes. Et si une grande partie de la population concernée (les plus de 65 ans et les personnes au système immunitaire affaibli) a bien reçu les deux premières doses. La troisième semble ne pas être plébiscitée. La préfecture des Alpes-Maritimes, les autorités de santé et le professeur Olivier Guérin du conseil scientifique et du CHU de Nice faisaient le point ce mardi matin.

"Seulement un tiers des Azuréens éligibles a reçu la troisième dose."

Il apparait que l'engouement n'est pas aussi fort que pour les deux premières. Une tendance qu'Olivier Guérin relativise : "Cela fait encore peu de temps qu'elle est déployée mais c'est vrai que cet engouement est moins fort" explique le professeur. 50% des résidents d'Ehpad azuréens sont vaccinés avec la troisième dose.

"Ils disent mais est-ce que c'est si important de faire ce rappel ? Oui ça l'es,t parce qu'on a vu que l'immunité baisse."

Le professeur Olivier Guérin est catégorique : cette troisième dose est indispensable pour les personnes à risque. "Il vaut mieux ce petit boost pour passer l'hiver serein" détaille le scientifique avant de conclure : "Sans cette troisième dose, il reste un risque d'être malade même de manière assez sévère."