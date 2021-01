"La vaccination va permettre aux seniors de sortir de la solitude" selon une association dans la Somme

La vaccination et ses couacs...encore plus compliquée en zone rurale (illustration)

La campagne de vaccination pour les plus de 75 ans a démarré lundi et dès la semaine dernière une association de seniors encourageait à aller se faire vacciner. Le président de l'association Générations Mouvement dans la Somme, premier réseau associatif de seniors en France Michel Guilbert a adressé un communiqué intitulé "la vaccination est en cours ne laissons pas passer notre tour" à ses adhérents, au conseil départemental de la Somme et à la préfecture.

"Pour permettre de pratiquer des activités ensemble via les associations, parce que les personnes âgées sont en manque et que la vaccination semble être le meilleur moyen d'enrayer l'épidémie." souligne Michel Guilbert.

"Les adhérents peuvent demander de l'aide auprès de leur association. Générations Mouvement dans la Somme c'est 46 associations, on peut aider dans la prise de rendez-vous ou dans le transport vers les centres de vaccination. La prise de rendez-vous n'est pas évidente", confie Michel Guilbert qui nous donne l'exemple d'un vice-président qui vit à Abbeville et qui a eu rendez-vous à 70 km de chez lui pour aller se faire vacciner.

Avec cette crise il est temps d'inverser la tendance.

"D'habitude les grands-parents aident les petits-enfants, il faut inverser la tendance et faire le contraire, que les petits-enfants viennent en aide des grands-parents pour la prise de rendez-vous, ou les transports vers les centres de vaccination."

"Il y a aussi du bon dans le confinement, ceux qui étaient informatisés ont pu échanger avec leurs petits-enfants ou avec les adhérents. On va mettre en place dès le printemps une formation à l'utilisation de tablettes numériques ouverte à tous les seniors dans l'est du département de la Somme pour continuer à avoir des échanges".