"Les généralistes sont prêts à vacciner", pour le président de l'ordre des médecins dans la Somme

Dès la semaine prochaine, le 25 février, les patients vont pouvoir se faire vacciner directement chez leur médecin. Une étape importante de la campagne vaccinale, rendue possible grâce aux conditions de conservation plus souples du vaccin britannique AstraZeneca qui peut se stocker dans un simple réfrigérateur.

La confiance envers le médecin traitant

Sont concernés les personnes âgées de 50 à 64 ans. Elles pourront prendre rendez-vous pour se faire vacciner chez les généralistes. Ils sont 500 dans la Somme et sont "mille fois prêts", explique le président de l'ordre des médecins dans le département. "C'est quand même avec leurs patients qu'ils ont le meilleur rapport et c'est avec eux qu'ils vont pouvoir discuter. Donc les médecins sont sur les rails, les vaccins un peu moins", regrette t-il.

Docteur Henri Foulques, président de l'ordre des médecins dans la Somme, invité de France Bleu Picardie Copier

Car seules 700 000 doses d'AstraZeneca vont être livrées dans un premier temps pour une cible de population d'environ 10 millions de personnes. Cela représente dix doses par généralistes et par semaine. "Après théoriquement cela devrait augmenter donc on peut espérer que la situation s'améliore. Il est évident qu'on fabrique les vaccins à toute allure mais il n'y en a pas assez . On ne peut pas faire autrement mais c'est sûr que c'est frustrant et pour les patients et pour les médecins.

Le difficile choix entre les patients

Pour le docteur Foulques, cette étape de la vaccination au cabinet médical est importante et va renforcer encore la confiance dans la campagne vaccinale. "Beaucoup de patients disent qu'ils veulent bien être vaccinés mais par leur médecin." Reste la question du choix des patients à vacciner alors que les doses arrivent au compte goutte. "C'est évident que cela va être difficile, cela va être fait en fonction de la connaissance des patients, des facteurs de co morbidité, de l'âge", explique le président de l'ordre des médecins dans la Somme.