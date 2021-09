Vaccination : 1ère injection directement au lycée pour une cinquantaine d'élèves de Monistrol-sur-Loire

Des élèves volontaires, encadrés par des médecins et des pompiers ont pu relever la manche pendant la pause de midi ou entre deux cours ce lundi. Un dispositif mis en place par la Préfecture et l'Agence Régionale de Santé. Sur les 1000 élèves que compte le lycée, une cinquantaine sont venus recevoir leur 1ère dose. Des lycéens pas toujours convaincus mais qui se font vacciner pour pouvoir vivre le plus normalement possible. Il y a notamment Sarah, en seconde, qui, si elle avait vraiment pu choisir, ne serait pas venue recevoir sa première dose : "Ce n'est pas vraiment mon choix. Mes parents m'obligent à faire un sport chaque année. Je fais de la boxe et je suis obligée d'être vaccinée. Dans ma famille, personne ne veut se faire vacciner. La plupart des gens qui l'ont fait, c'était par obligation aussi".

"J'aime pas les aiguilles !"

Quelle que soit la raison, une vaccination de plus, c'est toujours ca de pris pour le Préfet de Haute-Loire, Eric Etienne : "il ne faut pas faire la fine bouche. Si c'est pour retrouver une vie normale, culturelle, sportive, en salle, du cinéma. C'est une bonne raison". Même s'il y a toujours les interrogations qui subsistent notamment sur les effets possibles de la vaccination. "J'espère ne pas avoir d'effet secondaire. Je connais des personne qui ont eu mal au bras, qui étaient fatiguées. J'espère que je n'aurai rien" explique Emma, en 1ère. Pour Clara, en terminale, gros problème : "j'aime pas les aiguilles ! Mais maintenant j'approche des 18 ans et je préfère me faire vacciner maintenant. Comme ça c'est fait !"

Dispositif équivalent dans la Loire

Vue la réussite du dispositif à Monistrol, la Préfecture, l'ARS, l'Inspection Académique et les pompiers négocient actuellement pour renouveler l'opération dans d'autres lycées ou collèges de Haute-Loire. Un dispositif similaire a été mis en place la semaine dernière dans la Loire à Andrézieux-Bouthéon. Ce mardi matin, l'opération est renouvelée au lycée Les Horizons de Chazelles-sur-Lyon, entre 8h et 11h, toujours sur la base du volontariat.