Vaccination : 300 personnes de plus de 75 ans et à haut risque au centre de Valenciennes Métropole

Une douzaine de tentes blanches ont poussé dans le grand gymnase pour accueillir plus de 300 personnes par jour avec une trentaine de médecins libéraux et hospitaliers et infirmiers.

Après avoir pris rdv par téléphone ou sur internet, Adriano et Danielle son épouse sont reçus par un médecin. Le Dr Alexandre Delobel détecte les éventuelles contre indications au vaccin chez le couple qui espère un vaccin depuis cet été et qui a donc pris rdv le plus tôt possible

C'est pas la peine de traîner plus longtemps, on ne sait jamais, on va essayer de se protéger, car on n'ose pas faire de bisous à nos petits enfants

D'autres sont déjà passés chez leur médecin traitant, mais ils peuvent ici reposer des questions être rassurés sur d'éventuels effets secondaires et autres explique Alexandre Delobel. Et ils repartent aussi avec la date de la seconde injection, dans 3 semaines.

Une fois l'injection administrée par les infirmiers, les personnes doivent attendre une vingtaine de minutes en cas d'éventuels effets secondaires.

Une forte demande, et des créneaux ajoutés

L'ouverture de la vaccination à ce nouveau public était une vraie attente assure Jacques Franzoni, médecin généraliste coordinateur du centre. Très vite les rdv ont été pris d'assaut pour cette semaine, des médecins hospitaliers viennent en renfort pour proposer de nouveaux créneaux pour cette population qui représente plus de 30% des victimes de la Covid.

Le centre de vaccination de Valenciennes Métropole est installé dans un gymnase © Radio France - Rafaela Biry vicente France bleu nord

Pour faciliter la vaccination au maximum de personnes, le SIMOUV, le syndicat des transports du valenciennois offre la gratuité des billets de tram et de bus, ainsi qu'un service également de navettes pour les personnes à mobilité réduite ( Allô Transvilles au 03 27 14 52 52 ou Allô Sésame au 03 27 14 52 28 pour une prise en charge individualisée)

Pour prendre rdv, 2 options appeler le 03.27.14.08.29 - du lundi au dimanche de 9h à 19h ou sur doctolib.

Le centre de vaccination est situé au Gymnase de l’école Jean Mineur rue de la Cokerie à Valenciennes. Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h et les samedis et dimanches de 11h à 17h.