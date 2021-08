Vaccination : 3000 nouveaux rendez-vous dans le Territoire de Belfort

Au lendemain de la validation par le Conseil constitutionnel de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire instaurant l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants, la préfecture du Territoire de Belfort annonce l'ouverture de 3.000 nouveaux rendez-vous de vaccination. A partir du lundi 9 août, le pass sanitaire sera exigé pour entrer dans les restaurants, bars, centres commerciaux...mais aussi les hôpitaux, comme l'hôpital Nord Franche-Comté.

90.000 personnes ont reçu une première dose

Pour réserver des créneaux dans le Territoire de Belfort, il faut se connecter à la plateforme Doctolib. La vaccination est également possible auprès des médecins généralistes, des pharmaciens, des infirmiers et des sage-femmes.

À ce jour, dans le Territoire de Belfort, près de 90 000 personnes ont reçu une première dose de vaccin soit 64 % de la population et 48% des Terrifortains disposent d’un schéma vaccinal complet (soit 66 786 personnes).

+ 30% de cas en une semaine

L'épidémie progresse dans le Nord Franche-Comté : le nombre de cas pour 100.000 habitants est en augmentation en Haute-Saône, dans le Doubs et particulièrement dans le Territoire de Belfort qui compte 215 cas pour 100.000 habitants, soit 30% de plus qu'il y a une semaine. Dans le département, le seuil d'alerte est dépassé pour les plus de 65 ans.

16 personnes atteintes du COVID sont actuellement hospitalisées à l’HNFC dont 2 en soins critiques. 601 décès de patients hospitalisés sont à ce jour à déplorer.