Vaccination : 400 personnes font le pari de l'AstraZeneca, à Marcq-en-Barœul

Le centre de vaccination de Marcq-en-Barœul proposait uniquement des doses d'AstraZeneca, ce samedi 10 avril, avec une dotation de 1.500 doses pour le week-end. Au terme de cette journée, seules 400 personnes ont fait leurs premières injections, convaincues de l'intérêt de ce vaccin face à l'épidémie. Il leur reste donc 1.100 doses à écouler, d'ici dimanche soir.

Le week-end dernier, dans le Pas-de-Calais, des centaines de rendez-vous annulés. Plus d'un millier de doses n'avaient pas trouvé preneurs. A l'inverse, dans ce centre de vaccination de Marcq-en-Barœul, 1.500 doses d'AstraZeneca avaient déjà été injectées, pendant le week-end de Pâques, mais seuls 200 rendez-vous avaient été pris pour ce samedi.

"un pari sur la vie"

Didier est heureux d'avoir reçu cette première injection. A ses yeux, c'est une démarche citoyenne. "Je veux faire avancer le Schmilblick en contribuant à l'immunité collective, dit-il. J'espère que nous allons retrouver les terrasses, cet été. On en est privés depuis un an, et ça fait long." Même enthousiasme pour Patrick, étonné de se faire vacciner dans un hippodrome. "C'est une autre forme de pari, s'amuse-t-il, un pari sur la vie."

Patrick estime avoir fait "un pari sur la vie" en faisant cette première injection. © Radio France - Jean-Michel Nagat

Carole, elle, a attendu avant de faire ce pari. "Ma sœur et mon beau-frère se sont aussi vaccinés avec l'AstraZeneca, explique-t-elle. Je n'étais pas très pressée, mais vu que je m'occupe de ma mère qui a plus de 90 ans, que je vis avec elle, il faut quand même je le fasse aussi."

Des moins de 55 ans tentent leurs chances sur liste d'attente

Ce vaccin AstraZeneca est réservé aux personnes de plus de 55 ans. C'est une recommandation des autorités sanitaires, pour éviter les risques de thromboses. Mais des personnes plus jeunes sont également très intéressées. Nathalie, 49 ans, a tenté sa chance, et s'est inscrite sur la liste d'attente, en espérant bénéficier des doses restantes. "Les médias parlent de jeunes de 30 ans qui ont pu bénéficier de fonds de doses, alors j'espère qu'ils me rappelleront. Sinon, j'attendrai mon tour, comme tout-le-monde."

Mais, au final, seules deux personnes d'une cinquantaine d'années ont été rappelées. C'est la seule marge de manœuvre que s'accorde le médecin coordonnateur du centre, Bernard Lemaire : "Je ne vais pas donner mon accord à des jeunes de 20 ans, mais il faut avoir une certaine souplesse. Si un homme de 57 ans se présente, et que sa femme a 54 ans et demi, je ne vais la refuser, en fin de journée."