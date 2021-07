Vaccination : 500 doses injectées sur l'île de Groix dans le centre éphémère

Les habitants de l'île de Groix ont pu bénéficier d'une journée éphémère de vaccination ce jeudi, comme il en existe depuis la fin janvier. 500 doses ont été distribuées, soit 200 premières injections et 300 secondes injections. Aujourd'hui, on considère qu'un peu plus de la moitié des 2.400 résidents de l'île morbihannaise sont vaccinés.

Parmi eux, il y a André qui habite à Groix depuis plus d'une dizaine d'années. Il est bien content de ne pas avoir à se déplacer sur le continent : "J'étais très déçu car on m'avait dit de me déplacer à Lorient pour ma première dose. Pourquoi payer la traversée, le taxi ou le bus, juste pour une injection ? Je suis ravi de pouvoir le faire ici." D'autant plus que dans ce centre, la proximité est de mise : l'un des médecins qui vaccine est l'ancien maire de la commune.

Beaucoup de saisonniers

Le centre voit également venir un nouveau public, les saisonniers d'été. Le ministre de la Santé a indiqué que les salariés du secteur CHR (café, hotels, restaurant) devaient avoir reçu leur première dose d'ici le 1er août pour continuer de travailler. Clairvie est barmaid en contrat saisonnier à Groix pour l'été : "Je suis venue me faire vacciner un peu malgré moi parce que sinon, je ne pourrai plus travailler le mois prochain." Un changement de profil que confirme le commandant Philippe Coindreau, chef du détachement du SDIS Morbihan : "Au début, le public prioritaire sur les îles comme en milieu rural était les personnes âgées. Aujourd'hui, le public devient de plus en plus jeune, voire adolescent".