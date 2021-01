Dès lundi 18 janvier, des centres vont ouvrir pour la vaccination des plus de 75 ans et des personnes de n'importe quel âge qui souffrent de pathologies rares. Quelque 52 centres seront ouverts dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, sept dans le Var, une dizaine dans les Bouches-du-Rhône.

Coronavirus : 52 centres de vaccination ouverts dans la région PACA et un numéro de téléphone activé

Depuis 8h ce vendredi matin, vous pouvez prendre rendez-vous sur le site sante.fr pour vous faire vacciner dès le lundi 18 janvier, si vous entrez dans les critères établis par le gouvernement : les personnes âgées de plus de 75 ans et les personnes présentant des pathologies à haut-risque. Cela concerne environ 800.000 personnes qui souffrent de maladies comme l’insuffisance rénale ou le cancer. Dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, 52 centres vont ouvrir dès lundi, sept dans le Var et une dizaines dans les Bouches-du-Rhône d'après l'Agence régionale de santé.

7 centres dans le Var, une dizaine dans les Bouches-du-Rhône

Dans le Var : des centres seront ouverts à Toulon, La Seyne-sur-Mer, Hyères, Draguignan, Brignoles, Fréjus, Saint-Raphaël, et Grimaud. La liste peut encore évoluer.

Centre de vaccination - Gymnase du Port Marchand, Rue President Robert Schuman, 83000 Toulon

Rue President Robert Schuman, 83000 Toulon Centre de vaccination - Service de santé au travail de l’hôpital Clemenceau, 421 Avenue 1er Bataillon Infanterie de Marine du Pacifique, 83130 La Garde

421 Avenue 1er Bataillon Infanterie de Marine du Pacifique, 83130 La Garde Centre de vaccination - CH de la Dracénie Draguignan, Avenue Montferrat, 83300 Draguignan

Avenue Montferrat, 83300 Draguignan Centre de vaccination - Salle polyvalente du CHI Fréjus St Raphaël - site Bonnet, 240 avenue de Saint Lambert, 83600 Fréjus

240 avenue de Saint Lambert, 83600 Fréjus Centre de vaccination - Forum du casino, 3 Avenue Ambroise Thomas, 83400 Hyères

3 Avenue Ambroise Thomas, 83400 Hyères Centre de vaccination - Clinique du Cap d'Or, 1361 Av a Combattants Fr Indochine, 83500 La Seyne-sur-Mer.

1361 Av a Combattants Fr Indochine, 83500 La Seyne-sur-Mer. Centre de vaccination - Complexe sportif des Blaquières1164 Route des Blaquieres, 83310 Grimaud

Dans les Bouches-du-Rhône, à ce jour vous pouvez prendre rendez-vous en ligne via le site sante.fr dans la liste de ces centres :

Centre de vaccination - IHU - Méditerranée Infection, 19-21 Boulevard Jean Moulin, 13005 Marseille

19-21 Boulevard Jean Moulin, 13005 Marseille Centre de vaccination - Hôpital Conception, 147 Boulevard Baille, 13005 Marseille

147 Boulevard Baille, 13005 Marseille Centre de vaccination - Maison médicale de Garde de la Timone, 264 Rue Saint Pierre, 13005 Marseille

264 Rue Saint Pierre, 13005 Marseille Centre de vaccination - APHM Hôpital Sainte Marguerite, 270 Boulevard de Sainte Marguerite, 13009 Marseille

270 Boulevard de Sainte Marguerite, 13009 Marseille Centre de vaccination - Hôpital Nord, Chemin des Bourrely, 13015 Marseille

Chemin des Bourrely, 13015 Marseille Centre de vaccination - CPTS Aix Ste Victoire / Gymnase du Val de l'Arc, 35 Avenue des Infirmeries, 13100 Aix-en-Provence

35 Avenue des Infirmeries, 13100 Aix-en-Provence Centre de vaccination - Hôpital de Martigues, 5 Boulevard des Rayettes, 13500 Martigues

Un numéro régional et un national

Vous pouvez aussi prendre rendez-vous par téléphone un numéro régional est mis à disposition : le 0800.730.087 ainsi qu'un numéro national : 0800.009.110.