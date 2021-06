Vaccination à Château-Salins : "c'est maintenant ou jamais"

Le président de la CPTS Moselle-Sud en charge du centre de vaccination de Château-Salins déplore un essoufflement de la campagne de vaccination et exprime ses craintes pour la "pérennité du centre."

A Château-Salins comme dans beaucoup d'autres centres de vaccination de Moselle, le carnet de rendez-vous au centre de vaccination comporte de nombreux trous.

Beaucoup de créneaux disponibles

"Il reste beaucoup de créneaux, et nous aimerions convaincre plus de monde parce que sinon, la pérennité du centre risque d'être compromise" déplore Thierry Jung, président de la CPTS Moselle-Sud (Communauté professionnelle territoriale de santé). Le centre souffre lui aussi d'un essoufflement de la vaccination observé depuis plusieurs jours dans le département. La crainte de se voir imposer une seconde dose pendant les vacances, des actifs moins disponibles aux horaires habituels d'ouverture, des personnes à convaincre encore de l'utilité de la vaccination : les explications à ce ralentissement de la campagne sont nombreux.

Une deuxième dose après 21 jours

Mais pour Thierry Jung, pas question de voir la dotation de doses baisser, pas question non plus de jeter des doses qui ne trouveraient pas preneur. "Les vacances approchent, les jeunes sont à l'école. Peut-être pensent ils faire cela en septembre. Mais on ne peut pas garantir d'avoir autant d'allocation de doses. Donc c'est maintenant ou jamais."

En ce sens, les dernières annonces du gouvernement sur la réduction de l'espacement entre les deux doses est une bonne chose selon lui : "le fait de pouvoir adapter la deuxième dose va nous permettre de convaincre." Par ailleurs, le centre de vaccination de Château-Salins adapte aussi ses horaires pour permettre aux candidats de se présenter après le travail, avec une ouverture ce jeudi 17 juin de 16h à 20h.