Vaccination à domicile : "Je vais enfin pouvoir embrasser mes petits-enfants"

Le parcours a été déterminé en amont par Marie Dubois, infirmière libérale et par le médecin qui l'accompagne, le docteur Armand Pesse. Ils ont récupéré le flacon de vaccin Moderna ce jeudi 25 février à 8 heures, au centre de vaccination. Ils ont ensuite six heures exactement pour pratiquer les 10 injections aux patients, après il est trop tard.

Rouler doucement pour protéger le flacon

Le flacon qui est resté un mois dans un réfrigérateur agréé par l'Agence régionale de Santé, ne doit pas être secoué. "Il faut éviter toutes les vibrations", explique Marie Dubois, "ce qui veut dire qu'il ne faut pas aller trop vite". Le parcours entre les différents patients à voir a été étudié avant pour gagner du temps et éviter des détours.

La vaccination à domicile est attendue en Dordogne notamment pour les patients âgés et isolés. "Ils ne peuvent pas se déplacer dans les centres de vaccination, le transport n'est pas pris en charge et ce n'est pas toujours possible de demander aux auxiliaires de services de les emmener jusqu'aux centres".

Un vaccin pour Alice pour pouvoir "embrasser ses petits enfants"

Alice est la troisième patiente que le médecin et l'infirmière voient ce jeudi matin. La Périgourdine de 89 ans habite Cendrieux, un petit village du Périgord Pourpre. Alice souffre notamment de diabète fait partie de la lise des patients prioritaires. Depuis un an, Alice ne voit plus ses 12 arrières petits-enfants "je les vois par la fenêtre", explique Alice "la dernière fois, c'était l'anniversaire de mon arrière petit-fils, je l'ai eu au téléphone pour lui envoyer des millions de bisous". Alice avait hâte de se faire vacciner pour pouvoir les embrasser à nouveau : "Ce sont des champions, de bons petits, c'est la grand-mère qui parle", rigole-t-elle.

Si Marie Dubois connaît bien Alice qu'elle voit régulièrement pour son diabète, pour le docteur Armand Plesse c'est une première.Ce médecin breton à la retraite vient en renfort de temps à autre. Il était là ce lundi 22 février pour l'ouverture du centre de vaccination à Saint-Alvère et il est resté un peu plus longtemps que prévu pour lancer la campagne de vaccination à domicile.

Consultation pré-vaccinale et surveillance après l'injection

Avant chaque injection, une consultation pré-vaccinale est obligatoire. Le médecin fait le point sur l'état de santé de la patiente et signe le formulaire. L'injection, pratiquée par Marie Dubois, ne dure que quelques secondes.

En revanche, après, le médecin et l'infirmière restent sur place un peu plus d'un quart-d'heure pour vérifier qu'il n'y a pas de réactions allergiques. "On nous a surtout signalé des douleurs au bras à l'endroit de la piqûre, mais rien d'autre et cela disparaît très vite, dès le lendemain". En cas de choc anaphylactique, ils ont dans la voiture une valise de secours pour attendre l'arrivée des secours. Pour vacciner, Marie Dubois a pris sur son jour de repos. Pour la jeune femme ce n'est pas un effort important au vu du contexte sanitaire. Elle a déjà bloqué son 25 mars, dans un mois, pour venir faire la deuxième injection de vaccin.