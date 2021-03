Vaccination à Marseille : le stade Vélodrome ouvre lundi prochain pour une journée "test"

Cette fois c'est sûr : les Marseillais vont pouvoir se faire vacciner au sein du stade Vélodrome dès lundi prochain 15 mars. La première adjointe de Marseille Michèle Rubirola confirme ce jeudi matin à France Bleu Provence qu'une journée "test" est organisée lundi prochain. Cinq cent personnes vont pouvoir être vaccinées sur rendez-vous, car 500 doses sont disponibles. Deux vaccins seront utilisés : celui de Pfizer et celui d'Astrazénéca, en suivant les recommandations de la Haute Autorité de Santé pour définir les publics concernés : les personnes de plus de 75 ans et celles de 50 à 75 ans atteintes de comorbidités. Les Marseillais qui recevront les injections à l'intérieur du stade, dans des salons mis à disposition par le club. Cela demande une logistique importante : créer des boxes, des sens de circulation, aménager les espaces.

Objectif jusqu'à 1.500 vaccinations par jour

Le nombre de rendez-vous disponibles pour les jours suivants sera déterminé en fonction des doses disponibles. Mais l'objectif est d'augmenter progressivement le nombre de vaccinations : "nous comptons monter en puissance, 1.000, jusqu'à 1.500. Tout ce qu'il faut, c'est vacciner le maximum de Marseillaises et de Marseillais pour pouvoir sortir de cette crise sanitaire"