Vaccination à Nantes : toujours autant de rendez-vous pris au centre de la Beaujoire

Le centre de vaccination de la Beaujoire, à Nantes, tourne toujours à plein régime, deux mois et demis après son ouverture. En fonction du nombre de doses disponibles, entre 2.500 et 3.700 doses sont injectées chaque jour, là où dans d'autres régions le rythme des rendez-vous pris baisse. Les responsables nantais se félicitent d'une "motivation pour la vaccination importante".

A l'approche de l'été et des grandes vacances, un nouveau public commence à prendre rendez-vous à la Beaujoire. _"Les personnes qui souhaitent voyager finissent par être convaincues, tout comme les jeunes qui se font vacciner avant un départ en colonie ou un boulot d'été", e_xplique Sandrine Masson, responsable du centre de vaccination. Depuis qu'ils sont autorisés à se faire vacciner, les ados (12-17 ans) représentent environ 10% des rendez-vous pris.

On commence de plus en plus a avoir des convaincus de dernière minute par le départ en vacances, ou par leurs proches