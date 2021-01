Vaccination à partir du milieu de semaine dans tout le Berry annonce l'ARS Centre-Val de Loire

Le démarrage de la campagne de vaccination se précise en Berry. Les doses de vaccins arrivent mercredi et les injections auront lieu "dans la foulée" annonçait ce matin sur notre antenne le directeur de l'ARS Centre-Val de Loire, Laurent Habert.

Alors que l'exécutif appelle à une accélération de la campagne de vaccination en France avec l'ouverture de l'accès au vaccins aux soignants de plus de 50 ans à partir d'aujourd'hui , cette campagne n'a pas encore démarré en Berry. Mais cela ne saurait tarder ! Selon le directeur de l'agence régionale santé (ARS) Centre-Val de Loire, Laurent Habert, les premières doses de vaccin doivent arriver mercredi dans l'Indre et le Cher et les premières vaccinations être effectués "dans la foulée [...] à partir de jeudi".

Comme ailleurs en France cette campagne commencera dans les EHPAD, deux dans l'Indre (à Tournon-Saint-Martin et Argenton/Creuse) et un dans le Cher à Bourges. Pour Laurent Habert, il est temps de passer à "la concrétisation de cette campagne de vaccination".

Supercongélateurs reçus

Le vaccin de Pfizer BioNTech qui reste pour l'instant le seul disponible, nécessite cependant des conditions de conservation très particulières : pas plus de - 80° C (!) pour assurer la conservation. Evidemment tout le monde ne possède pas des "frigos" capables d'atteindre ces températures. Même des centres hospitaliers comme celui de Châteauroux attendaient ce supercongélateur pour stocker des doses de vaccins. Ce serait enfin chose faite, toujours selon le directeur de l'ARS.

Par ailleurs après les périodes des fêtes, la situation épidémique est scrutée de très près, les autorités craignent que les réunions festives pendant les vacances aient engendré la création de nouveaux foyers de contaminations. Les chiffres repartiraient d'ailleurs légèrement à la hausse, selon l'ARS qui espère que ce rebond ne sera pas significatif.