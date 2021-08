Vaccination : Alain Fischer favorable à "un rappel très vite, sans attendre", pour les plus fragiles

Le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale Alain Fischer s'est dit "favorable à un rappel", soit une troisième dose de vaccin contre le Covid-19, "très vite" et "sans attendre" pour les plus fragiles, ce mercredi sur franceinfo.

"Nous avons proposé que dès la rentrée, les personnes les plus vulnérables et les malades extrêmement fragiles, puissent bénéficier d'un rappel [de vaccin] très vite, sans attendre", a déclaré le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, Alain Fischer, ce mercredi sur franceinfo. "Nous allons attendre les arbitrages rendus aujourd'hui."

Alors qu'un Conseil de défense sanitaire se tient ce mercredi, Alain Fischer indique que le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale a proposé que "les personnes les plus fragiles, les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées de plus de 80 ans, en particulier celles qui résident en EHPAD", reçoivent "dès la rentrée" une troisième dose de vaccin contre le coronavirus.

Priorité aux premiers vaccinés

"Ce sont celles qui ont été les toutes premières vaccinées en fin décembre et au mois de janvier dernier. Donc, ces personnes-là, d'une part, et d'autre part, les malades extrêmement fragiles, immunodéprimés profondément et quelques autres" doivent "bénéficier d'un rappel très vite sans attendre", a précisé Alain Fischer.

Emmanuel Macron avait annoncé dès le 5 août que la France se préparait à administrer une troisième dose de vaccin contre le coronavirus aux plus âgés et aux personnes fragiles, à partir de la rentrée.

Mi-juillet, la Haute autorité de Santé avait jugé qu'il n'y avait pas lieu, pour le moment, de proposer une troisième dose de vaccin contre le coronavirus à toute la population, "en dehors des plus vulnérables et des plus âgés". La HAS estimait qu'on manquait de données sur les bénéfices d'une 3e injection.