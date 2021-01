La vaccination contre le Covid-19 a démarré ce mardi 19 janvier 2021 pour les plus de 75 ans sur les deux sites mis à disposition par la ville du Mans. Face aux très nombreuses demandes, le maire Stéphane Le Foll appelle l'Etat à "monter en puissance sur les doses de vaccins".

Vaccination anti-covid : 1.500 demandes de rendez-vous en 1h30 au Mans, Le Foll veut plus de doses

Le maire du Mans Stéphane Le Foll et le préfet de la Sarthe Patrick Dallennes au centre de vaccination Courboulay le mardi 19 janvier 2021

Ce mardi 19 janvier 2021, près de 200 personnes âgées de plus de 75 ans ont pu être vaccinées contre le Covid-19 sur les deux sites mis à disposition par la ville du Mans. Les créneaux de rendez-vous pour cette première journée de fonctionnement ont rapidement été pourvus puisque pour la seule journée de lundi, le centre d'appel a reçu 1.500 demandes de rendez-vous en 1h30 selon le maire (PS) du Mans, Stéphane Le Foll. Dans un communiqué publié en marge de sa visite du centre de vaccination Courboulay, l'élu appelle l’État à "monter en puissance sur les doses de vaccins".

"La demande est très importante et, si je comprends l’impatience, je tiens à préciser que nos services prennent les rendez-vous en fonction des doses de vaccin reçues", insiste Stéphane Le Foll. "En effet, _la demande est beaucoup plus forte que l’offre de vaccins_, ce qui explique les temps d’attente et la saturation du site Doctolib".

Des livraisons cette semaine en Sarthe

Invité de France Bleu Maine ce mardi 19 janvier 2021, le président de l'association des maires de la Sarthe Emmanuel Franco avait affirmé qu'aucune livraison de doses de vaccins n'était prévue cette semaine dans le département. C'est faux selon la préfecture et l'Agence régionale de santé, qui ne précisent cependant pas combien de doses seront effectivement livrées et renvoient vers la publication des chiffres attendue en fin de semaine sur le site sante.fr comme l'a annoncé le ministre de la santé Olivier Véran.