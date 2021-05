Vaccination anti Covid : dans la Somme les doses restantes sont pour l'instant très rares

La liste des personnes qui peuvent se faire vacciner contre le Covid s'allonge. Les adultes de plus de 18 ans, non prioritaires peuvent tenter leur chance et réserver un créneau pour une injection avec une dose qui n'aurait pas trouvé preneur. Mais ces doses sont rares.

En France, toutes les personnes âgées d'au moins 18 ans peuvent désormais tenter de se faire vacciner contre le Covid-19, à condition de se connecter sur les plateformes dédiées et de réserver un rendez-vous la veille pour le lendemain avec des doses qui n'ont pas trouvé preneur. Dans les faits, ces créneaux restent pour l'instant très rares dans la Somme. Le public éligible et prioritaire étant déjà au rendez-vous.

Dominique Ringard, responsable du centre de vaccination de l'espace santé Maurice Ravel d'Amiens Nord n'a par exemple pas eu de dose restante mardi soir. "Il y a une accélération de la vaccination mais il y a aussi un élargissement de la population éligible. Pendant trois mois on a tourné avec les patients de plus de 75 ans puis 70 ans. Il y a un mois, on a ouvert aux 60-70 ans puis il y a quelques jours, aux 50-60 ans et à côté de cela il y a également les publics prioritaires, tous les assesseurs pour les élections, cela représente 20 000 à 30 000 personnes sur le département. Ça fait beaucoup de monde. Il pourrait arriver qu'il reste des doses pour des patients entre 18 et 49 ans, cela pourrait être une possibilité mais c'est rare."

Le vaccinodrome au Zénith d'Amiens dès la semaine prochaine ?

Quant à l'approvisionnement en doses, qui a pu souvent faire défaut, il est désormais assuré selon le docteur Dominique Ringard. "On est vraiment fourni en doses comme on en a besoin, on commence même à être en difficulté et l'Etat et l'Agence Régionale de Santé envisagent d'ouvrir un gros centre de vaccination pour nous suppléer. Les 18 centres resteront ouverts, c'est important de garder le maillage territorial mais on va être épaulés par un gros centre qui permettra d'utiliser toutes les doses", explique Dominique Ringard.

Le médecin qui est par ailleurs président du Zénith d'Amiens, là où doit être installé ce vaccinodrome indique que "ça avance, c'est quand même une grosse préparation. C'est l'ARS qui le met en place avec les sapeurs pompiers. Ça devrait pas tarder, je pense que d'ici une semaine, les choses devraient se décanter.

Pas de pause pendant le pont de l'Ascension

En cette semaine marquée par le pont de l'Ascension, l'Agence Régionale de Santé veut maintenir le cap de l'accélération des injections. Un peu plus de 120 000 nouvelles doses (Pfizer et Moderna) sont ainsi disponibles. "Au total, ce sont donc 377.300 doses de vaccins qui sont proposées toute cette semaine et les jours suivants dans les centres de vaccination des Hauts de France, en plus des rendez-vous disponibles en ville auprès des médecins, pharmaciens, infirmiers et autres sages-femmes", indique l'ARS.