Vaccination anti Covid-19 en Isère : passez au maximum par la plateforme téléphonique départementale

A la suite de couacs ou simplement de changements de lieux ou de numéros, des téléphones indiqués à l'origine sur sante.fr et qui circulent encore sur internet ne sont plus les bons. Même le numéro vert national a parfois du mal à faire les mises à jour, notamment sur le plateau Matheysin.

La mise en place des plateformes nationales consacrées à la vaccination des plus de 75 ans les 14 et 15 janvier dernier, a été marquée par des soucis qui n'ont encore pas tous été réglés. Il faut en fait se référer le plus possible en Isère aux numéros communiqués le lundi 18 pour obtenir renseignements et inscriptions. Particulièrement par le numéro départemental (voir ci-dessous) parce que même la plateforme nationale en 0 800 a, par exemple, renvoyé jusqu'à ce jeudi 28 janvier des candidats à la vaccination autour de La Mure, sur le numéro de la fille d'une particulière du Cher, qui se voit contrainte de changer de numéro. Ce qui était pris un peu à la rigolade au début étant rapidement devenu un enfer.

Un mauvais numéro et des numéros qui peuvent changer

Malgré plusieurs "remontées" à Paris de la part de la Préfecture de l'Isère, la plateforme 0 800 0009 110 a eu du mal a basculer tous les codes postaux des communes du plateau Matheysin vers le bon numéro. Quant à la plateforme sante.fr, dans l'urgence mi-janvier elle avait indiqué un nouveau numéro, qui lui aussi à son tour n'était plus le bon lorsque le centre a été ouvert. Sans parler d'erreurs il peut y aussi des changements de lieux et de numéros - c'est intervenu à Saint-Marcellin par exemple - qui font que les premiers contacts qui ont circulés, et circulent parfois encore via les réseaux sociaux, ne sont plus les bons.

Il vaut donc mieux, afin d'avoir l'information la plus juste, passer par la plateforme départementale 04 76 00 31 34.Ça ne libérera pas de la place comme par magie mais donnera sans doute mieux que d'autres, la bonne information, en proximité.Pour les centres où c'est possible, les sites internet Keldoc et Doctolib (selon les centres) permettent également d'être sur de réserver au bon endroit mais ils apportent peu d'informations autres que la possibilité ou non d'un rendez-vous.