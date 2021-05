Vaccination covid : 6 500 créneaux supplémentaires dans le Calvados

“Les livraisons ne cessent d’augmenter, notamment pour le vaccin Pfizer” se réjouit Philippe Court, le Préfet du Calvados, précise aussi "avoir bénéficié d'opportunités. Des vaccins qui se sont libérés ailleurs en France, que nous allons utiliser". La Préfecture annonce donc ce mercredi 6.500 créneaux supplémentaires d’ici à la fin de la semaine. Un afflux qui permet de revoir les prévisions hebdomadaire. “Cette semaine nous étions sur un objectif de 30.000 vaccinations, contre 25 000 la semaine dernière. Finalement ce sera un peu plus de 36.000” détaille le Préfet.

Toujours réservé aux publics prioritaires

Ces 6.500 places supplémentaires jusqu'à dimanche seront d'abord destinées aux catégories prioritaires : plus de 50 ans sans distinction, plus de 16 ans mais atteint d’une pathologie recensée par le ministère de la santé, personnels soignants et personnes mobilisés pour les élections des 20 et 27 juin. S’il reste des créneaux, ils seront progressivement proposés à toute personne majeure sur les plateformes d’inscriptions.

“Pour ces quatre jours de l’Ascension ce sera tout le monde sur le pont” résume le Préfet. Le centre de vaccination du CHU de Caen sera par exemple ouvert samedi et dimanche. “Une première nocturne dans le département sera aussi organisée vendredi soir jusqu’à 23 heures au Parc Expo” précise Philippe Court. Le "vaccinodrome” caennais verra à lui-seul sa capacité majorée de 2.500 créneaux.