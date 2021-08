Vaccination anti-Covid : 54 % des habitants de la Vienne ont reçu deux doses

La préfecture de la Vienne alerte ce lundi sur la "dégradation rapide et plus précoce qu'en 2020 des indicateurs virologiques" concernant l'épidémie de Covid 19. Les autorités relancent leur appel à se faire vacciner rapidement.

D'après le dernier bilan épidémiologique, le département de la Vienne affiche des "indicateurs virologiques toujours en hausse", selon la préfecture. Alors que le variant Delta représente 85% des tests réalisés, "la dégradation rapide (de la situation, ndrl) est beaucoup plus précoce et bien plus conséquente qu'à la même période en 2020", s'inquiètent les autorités, qui dénombrent neuf clusters actuellement.

Malgré cette aggravation de l'épidémie, les "conséquences sur les hospitalisations restent encore mineures", mais la préfecture de la Vienne met en garde sur "l'impact sur le secteur hospitalier" qui "peut être rapide".

Le taux d'incidence grimpe également à vue d'œil. Au 2 août, il atteint 107,5 cas positifs pour 100.000 habitants alors qu'il était de 86 le jeudi 29 juillet.

7 hospitalisation dont un patient en réanimation

Dans ce contexte, les autorités réitèrent leur appel à se faire vacciner "rapidement". A la date du 29 juillet 2021, 236.201 personnes ont reçu deux doses du vaccin dans la Vienne, soit 54% de couverture vaccinale. Le taux atteint les 55% dans les Deux-Sèvres à la même date. Dans le même temps, 282.601 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin dans la Vienne.

Dans ce département, le taux de couverture vaccinale est le plus élevé dans la tranche d'âge des 65-74 ans (94,3% 1 dose; 90,1 %, 2 doses). La catégorie en revanche la moins vaccinée est sans surprise celle des 12-17 ans (33,8%, 1 dose; 9,8 % en schéma complet), derniers à avoir été éligibles à la vaccination.

Depuis le début de l'épidémie, 383 personnes sont décédées des suites du Covid19 dans la Vienne (270 victimes en milieu hospitalier et 113 décès en établissements médico-sociaux).