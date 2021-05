Vaccination anti-Covid : à Mayenne, "nos dotations de doses ne suivent pas l'élargissement de l'éligibilité"

Tous les plus de 50 ans sont désormais éligibles à la vaccination contre le coronavirus, un nouveau coup d'accélérateur pour tenter de gagner la course contre l'épidémie. Mais la campagne fait face à plusieurs écueils, en particulier les dotations en doses de vaccins comme à Mayenne.

La vaccination contre l'épidémie de coronavirus prend un nouvel élan ce lundi partout en France. Les personnes âgées de 50 ans et plus sont désormais éligibles et dès mercredi tous les adultes de plus de 18 ans le seront sur des créneaux vacants.

Accélérer le rythme de vaccination, c'est une volonté martelée par Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat annonçait la semaine dernière l'accès aux créneaux pour tout le monde, s'il reste des doses la veille pour le lendemain.

"Cette semaine, on n'a plus de places depuis un certain temps déjà"

Interrogée par France Info, le docteur Tiphaine Heurtault, médecin généraliste, responsable du centre de vaccination de la ville de Mayenne, se dit favorable à l'accélération de la campagne, encore faut-il avoir les doses suffisantes explique-t-elle : "l'accélération est difficile dans le sens où les critères d'éligibilité s'élargissent énormément. Or, nos dotations en doses ne suivent pas cet élargissement. Chez nous, on peut vacciner 300 personnes à peu près chaque jour, mais on n'atteint pas ce taux de 300 personnes toute la semaine".

Cette semaine, le centre de vaccination à Mayenne n'ouvrira pas à l'occasion du pont de l'Ascension : "les professionnels sont déjà extrêmement sollicités depuis le mois de janvier, on en a encore pour plusieurs mois, et les réponses dans l'urgence pour afficher des vaccinations sur un pont de l'Ascension, ça ne paraît pas forcément très rationnel en terme de gestion" conclut le docteur Tiphaine Heurtault.