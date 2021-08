Vaccination anti-covid : Claudette et Christian, 85 et 90 ans, reçoivent leur première injection à domicile

Pour paraphraser le chevalier Henri de Lagardère, si tu peux pas te rendre à la vaccination, c'est le vaccin qui vient à toi. Alors que la France affiche un taux de couverture vaccinale des personnes de plus de 80 ans inférieur à ses voisins européens, ce sont les infirmières et les médecins de campagne qui tentent de rattraper le retard. Illustration dans la Vienne où Maryline, une infirmière de Vendeuvre-de-Poitou, parcourt la campagne pour aller vacciner certains de ses patients âgés.

"Aujourd'hui vous êtes d'accord pour vous faire vacciner ?"

"Oui", répond Christian, 90 ans, après une longue hésitation. Cet ancien chauffeur routier vit avec sa compagne Claudette, 85 ans, dans le village de Chabournay, à une demi-heure de route de Poitiers. "Jusqu'à maintenant, on n'était pas décidés", explique le couple aux 50 ans de vie commune. Ils acceptent ce lundi d'être vaccinée par leur infirmière préférée. "C'est à demi pour vous faire plaisir Maryline, puis à demi pour nous rendre peut-être service et rendre service aux autres."

"J'ai peur du vaccin, j'ai peur d'être malade demain mais je vais y arriver quand même"

Alors qu'il enlève la bretelle de son pantalon pour libérer son bras, Christian regarde malicieusement l'infirmière : "Vous prenez en charge tous les frais d'avis d'obsèques?", demande-t-il en rigolant. Pendant ce temps, Maryline tente de rassurer Claudette. "Le risque c'est d'avoir un peu mal au bras mais avec un doliprane cela devrait bien se passer". Christian lui a été convaincu d'accepter une première injection après avoir entendu parler à la radio du nombre de vies sauvées cet été par le vaccin.

"On viendra pas me dire : eh dis-donc papi pourquoi t'es pas vacciné !"

"On veut éviter la contamination qui peut nous coûter la mort et préserver nos voisins et nos amis car on reçoit beaucoup de monde à la maison ! Là on était à peine décidés mais on a une infirmière tellement gentille et puis elle pique bien vous savez !" A ces mots, Claudette donne quelques coups de cannes dans les jambes de son compagnon. "Il parle trop !"

"A ce soir" lance en partant Maryline, l'infirmière recommande un peu de repos à Christian. "Ah vous allez pas me défendre de boire mon petit apéro deux fois la semaine !"