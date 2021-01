Vaccination anti-Covid du personnel du CHRU de Tours : des chefs de service montrent l'exemple

La directrice du CHRU et plusieurs cadres de l'hôpital de Tours ont montré l'exemple, ce mercredi 6 janvier, en étant parmi les premiers à se faire vacciner contre le Covid-19. La vaccination est maintenant ouverte à tout le personnel hospitalier âgé de plus de 50 ans ou présentant des fragilités.

Depuis le mardi 5 janvier, le CHRU de Tours organise la vaccination contre le Covid-19 des personnels hospitaliers (soignants, administratifs, techniques et logistiques) et des professionnels de santé qui exercent en libéral. Dans un premier temps, seuls les professionnels de santé âgés de plus de 50 ans et/ou présentant des facteurs de risque peuvent recevoir la première injection du vaccin Pfizer/BioNtech. Au total, environ 4 000 personnes sont potentiellement concernées.

Trois centres de vaccination ont été ouverts :

A l'hôpital Bretonneau, dans le bâtiment B1, au centre de consultation des voyageurs

A l'hôpital Trousseau, salles Balzac-Ronsard

Au centre de vaccination public, 5 rue Jehan Fouquet, pour les professionnels de l'hôpital Clocheville et les professionnels de santé de ville

Pour l'instant, les trois sites peuvent vacciner environ 180 personnes par jour, entre 9H et 18H, mais ce nombre devrait monter peu à peu. "C'est toute une logistique à mettre en place" explique Zoha Maakaroun-Vermesse, infectiologue et responsable du centre de vaccination du CHU. "Nous avons fait appel à des volontaires qui souhaitaient tenir un créneau de consultation pour vacciner : du personnel hospitalier ou libéral et quelques médecins retraités se sont proposés".

Pour se faire vacciner, il faut réserver un créneau par téléphone ou sur le site internet du CHRU. Entre la consultation pré-vaccinale et la piqûre, la visite dure moins de 30 minutes.

"Dès qu'un créneau de vaccination est ouvert, il est réservé". Dr Maakaroun-Vermesse

Reste à savoir combien de professionnels de santé choisiront de se faire vacciner contre le Covid-19, sachant qu'ils ne sont en général qu'un tiers à se faire vacciner contre la grippe saisonnière (40%, cet hiver). Le Professeur Patat, professeur de bio-physique et président de la commission médicale d'établissement du CHRU de Tours, a été parmi les premiers vaccinés et il pense qu'une majorité de soignants fera comme lui : "Quand on a vu, au scanner, les poumons de quelqu'un qui a fait une Covid grave, on a vite compris. On n'a pas envie de se retrouver comme ça ou de transmettre ce type de germes. J'ai eu une réunion avec mon équipe ce matin et les plus de 50 ans sont contents et demandaient le numéro pour s'inscrire. Après, les rares qui sont dans une approche théorique très différente, je ne chercherai pas à les convaincre. Ce sont tous les autres qui m'intéressent. On est devant un défi majeur à l'échelle mondiale, on bénéficie d'un effort scientifique, biologique, industriel sans comparaison dans l'histoire, pourquoi s'en priver?".

"En mars-avril, quand on comptait les morts, on se demandait ce qui nous sortirait de là...Maintenant on sait. C'est le vaccin". Professeur Patat

La directrice du CHRU de Tours s'est, elle-aussi, faite vacciner © Radio France - ©Boris Compain

D'autres centres de vaccination devraient être déployés en Indre-et-Loire d'ici le 11 janvier, dans les secteurs de Chinon, Loches et Amboise.