Vaccination anti-Covid en Haute-Saône : c'est complet pour les quatre prochaines semaines

A Vesoul, Gray, Lure , Luxeuil-les-Bains et Héricourt, en Haute-Saône, les cinq centres de vaccination anti-Covid ouvrent ce lundi 18 janvier 2021. Mais il n'est déjà plus possible d'obtenir un rendez-vous dans l'immédiat. "À ce jour, compte-tenu de la mobilisation des Haut-Saônois pour se faire vacciner, les plages de rendez-vous sont complètes pour les quatre prochaines semaines, avec plus de 5.500 rendez-vous déjà attribués" indique ce samedi 16 janvier 2021, la Préfecture.

"Dans le cadre d’une gestion anticipée et ajustée entre l’offre de vaccins et la demande de vaccination, poursuit la préfète de la haute-Saône, dans un communiqué, l’ouverture des rendez-vous se fait de façon progressive et de nouveaux créneaux seront désormais ouverts au fur et à mesure. Des créneaux sont également susceptibles de se libérer ponctuellement".

Les patients sont donc invités à régulièrement consulter le site Doctolib.

