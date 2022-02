Vaccination anti-covid en Sarthe : le centre de Coulaines ferme ses portes

Le centre de vaccination de Coulaines (Sarthe) va fermer définitivement ses portes ce vendredi 25 février. La vaccination sans rendez-vous reste possible ce jeudi après-midi.

Il avait ouvert en avril 2021 et aura été l'un des plus importants centres de vaccination anti-covid de la Sarthe : le centre de vaccination de Coulaines, près du Mans, ferme définitivement ce vendredi 25 février. La municipalité l'annonce sur sa page Facebook. Elle précise qu'il reste possible d'être vacciné ce jeudi 24 février après-midi, de 14h à 17h30, sans rendez-vous.

Bénévoles et professionnels de santé très mobilisés

Très sollicité lorsque la demande était particulièrement forte en Sarthe pour accéder à la vaccination, le centre de Coulaines était parvenu à fonctionner 7 jours sur 7, grâce aux professionnels de santé et aux bénévoles investis dans la structure. Depuis le début de l'année 2022, la fréquentation des centres de vaccination sarthois a chuté drastiquement, marquant la fin de la campagne vaccinale de masse.