Vaccination anti-covid en ville : "On va pouvoir gérer", estime le syndicat des médecins libéraux en Bretagne

Les médecins généralistes avaient jusqu'à jeudi soir pour s'enregistrer et obtenir les premières doses du vaccin Astra Zeneca, pour pouvoir vacciner des premiers patients à partir du 25 février. Au départ, un flacon chacun, soit dix doses. Oui, c'est peu, admet Thierry Labarthe, délégué du syndicat des médecins libéraux en Bretagne mais "nous sommes tributaires des doses" fournies par le laboratoire. "À terme, on aura une trentaine de doses par médecin donc sur des cabinets de plusieurs médecins, cela fera une centaine de vaccination. Donc on va assister à cette montée en charge au mois de mars avec l'arrivée de nouveaux vaccins."

Ne commençons pas à trop crier avant même de commencer

"On ne peut pas vacciner autant qu'on le voudrait mais c'est en marche et ne commençons pas à trop crier avant même de commencer", tempère le médecin. "Le choix va se faire comme dans les centres de vaccination. Il y a une hiérarchie qui est liée à la vulnérabilité. On sait bien que ça ne se fera pas en une semaine. On va vacciner en plusieurs mois."

Sélectionner sur les critères de vulnérabilité

Alors 10 patients à sélectionner, des patients de 50 à 64 ans, avec des comorbidités, choix cornélien pour les généralistes ? "On va prendre les patients qui ont les critères de vulnérabilité les plus importants. C'est la priorité : vacciner en priorité les patients qui ont le plus de risques."

Plus d'effets secondaires sur ce vaccin

Les généralistes vont donc recevoir des doses du vaccin Astra Zeneca, dont des effets secondaires ont été relevés. Oui, "il a plus d'effets secondaires sur la première dose, avec des syndromes grippaux sur 30 à 50 % des patients avec des formes invalidantes pendant les 48 premières heures. C'est embêtant parce qu'on vaccine aussi les soignants de plus de 50 ans. Il ne faudra pas faire ça la veille d'un week-end de garde, ou un cabinet entier. Il faudra être précautionneux car il y a des effets secondaires, comme dans toute vaccination."