Même si tous les centres de vaccination sont ouverts en Mayenne, il n’est plus possible de pouvoir obtenir un rendez-vous, au moins, avant le 14 février. Ce qui suscite la colère et l’inquiétude chez les personnes âgées ou malades qui espéraient pouvoir se faire vacciner.

Vaccination anti-Covid : il n'est plus possible d'obtenir un rendez-vous avant le 14 février en Mayenne

On ne peut plus obtenir de rendez-vous pour se faire vacciner contre l'épidémie de Covid-19 en Mayenne. Même si tous les centres de vaccination sont ouverts, en Mayenne, il n'y a plus de créneau au moins avant le 14 février.

La plateforme téléphonique est saturée, les prises de rendez-vous impossible sur Doctolib. Les personnes âgées et les malades qui espéraient se faire vacciner ne décolèrent pas. C’est le cas d’Huguette, 82 ans. Elle habite Andouillé, elle est éligible à la vaccination sauf que cela fait des jours et des jours qu’elle appelle, sans résultat : "j'ai passé beaucoup de temps au téléphone. On m'a dit qu'il y avait trop de monde et qu'il n'y avait pas assez de vaccins. Il faut que ceux qui gouvernent réfléchissent un peu, c'est le bordel".

La cause de tous ces retards, c’est bien le manque de vaccins. Tous les centres de vaccinations sont ouverts chez nous, la logistique est prête, les médecins, Les infirmiers, le matériel, mais faute du précieux vaccin, tous les rendez-vous sont décalés.

Cela dit, la vaccination se déploie quand même, petit à petit, les résidents de deux maisons de retraite lavalloises doivent être vaccinés cette semaine, insuffisant pour les patients, des élus aussi qui réclament des comptes. De son côté, la Préfecture de la Mayenne s’engage et promet que tous les rendez-vous déjà pris seront bien honorés.