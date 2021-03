Vaccination anti-Covid : la cadence s'accélère à l'Isle-sur-la-Sorgue

Grâce à l'arrivée de doses Pfizer, deux fois plus de personnes vont pouvoir se faire vacciner au mois d'avril dans les secteurs de l'Isle-sur-la-Sorgue et de Cavaillon.

Doubler le nombre de vaccinations contre le Covid dans les secteurs de l'Isle-sur-la-Sorgue et Cavaillon. C'est ce que promettent la communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS), le centre hospitalier ainsi que la mairie de l'Isle-sur-la-Sorgue, qui coordonnent les vaccinations dans trois centres dédiés.

Depuis mi-janvier, 1.500 habitants y ont reçu au moins une dose de vaccin indique Jean-Thomas Bailly, le président de la CPTS du pays des Sorgues et du Luberon. "Dès le début du mois d'avril on passera de 900 à 2000 vaccinations par semaine", assure-t-il.

"La période de pénurie est derrière nous" - Jean-Thomas Bailly, président de la CPTS

Seul le vaccin Pfizer est administré dans ces trois centres et "il n'y aura aucun problème d'approvisionnement jusqu'à mi-avril", affirme Jean-Thomas Bailly. Ce dernier est confiant pour la suite "je pense que la période de pénurie est derrière nous".

Pour injecter le sérum au centre de vaccination de l'Isle-sur-la-Sorgue, en tout une quarantaine d'infirmières et une vingtaine de médecins sont mobilisés. Le président de la CPTS espère que les infirmières obtiendront également l'autorisation de vacciner les patients à domicile "les personnes les plus fragiles, qui ne peuvent pas se déplacer."

Informations pratiques

Pour le moment les créneaux sont encore réservés aux plus de 75 ans, aux personnes présentant des pathologies à haut risque et aux personnels de santé et de secours de plus de 50 ans.

Les prises de rendez-vous peuvent se faire par téléphone au 04 90 38 96 53 (du lundi au vendredi de 8 heures 30 à midi et de 13 heures 30 à 17 heures 30) ou via les site internet www.doctolib.fr et www.sante.fr