Vaccination anti-Covid : la Haute-Saône et Montbéliard accélèrent à leur tour

Après les annonces de l'arrivée rapide de 2 200 doses de vaccins pour les centres du Territoire de Belfort, la campagne va également s'intensifier dans le pays de Montbéliard et en Haute-Saône qui vont également en recevoir en grande quantité.

De nouveaux vaccins Pfizer et Moderna pour la Haute-Saône

La Haute Saône sera livrée en doses supplémentaires de vaccins Pfizer et Moderna (ARN messager). Les réservations par téléphone, y compris ce samedi, sont ouvertes pour la prise de rendez-vous au 03 84 75 64 75. Il est conseillé d'insister pour avoir une personne au bout du fil. Vous pouvez aussi réserver un créneau via la plateforme Doctolib. Cette campagne s’adresse uniquement aux personnes de 75 ans et plus et aux personnes à très haut risque.

Nouveaux créneaux à Montbéliard

Le pays de Montbéliard va également profiter de cet afflux de nouvelles doses. De nombreux créneaux sont actuellement disponibles au centre de vaccination de Montbéliard installé à l'Espace Victor Hugo dans le quartier de la Chiffogne. Pour réserver, il faut téléphoner au 03 81 99 20 21, aux heures d’ouverture du lundi au vendredi de 9h à 17h30 et le samedi de 9h à 12h30. Les personnes de plus de 75 ans, les patients considérés à haut-risque (chimiothérapie, maladie rare, greffe, dialyse, pluri-pathologie) ainsi que les personnels de santé sont prioritaires. L’injection est gratuite et sera effectuée par du personnel médical habilité.ona