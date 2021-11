Vaccination anti-covid : la montée en puissance s'organise en Haute-Vienne et Corrèze

L'épidémie de Covid-19 a semble-t-il repris sa progression. Ce jeudi soir, les chiffres dans nos départements sont les suivants : le taux d'incidence s'établit à 154 cas pour 100 000 habitants en Haute-Vienne. En Corrèze, il est un peu moins élevé avec 148 cas pour 100 000 habitants. Dans les hôpitaux, on enregistre 3 hospitalisations en plus en Haute-Vienne (soit 39 au total) et aucune nouvelle en Corrèze (32).

La vaccination est plutôt bien respecté en Haute-Vienne et Corrèze. 4 habitants sur 5 ont reçu au moins une dose de vaccin en Haute Vienne et en Corrèze. En revanche, seulement 34% des Corréziens ont déjà reçu leur troisième dose. Pour pouvoir monter en puissance en ce qui concerne la vaccination, les préfectures, en lien avec les Agences Régionales de Santé, vont devoir probablement rouvrir des centres. Certains sont en sommeil depuis quelques temps, comme en Corrèze où quatre centres sont dans les stating-blocks pour rouvrir si besoin. Ce qui risque d'être le cas, puisque hier soir, à Limoges, le site Doctolib mettait encore très longtemps à accéder aux créneaux de vaccination.

Capture d'écran de l'application Doctolib

La question des tests à l'école en suspens

Parmi les autres annonces d'Olivier Véran ce jeudi, il y a la validité des test PCR pour le pass sanitaire ramenée à 24h, au lieu de 72h. Cela risque-t-il d'impacter les labos ? Pas forcement, même si selon Eric Sevin, du syndicat des biologistes, "le nombre de tests a déjà augmenté largement depuis plusieurs semaines". Quand on parle de tests, ce sont surtout ceux dans l'Education Nationale qui font parler d'eux. Le ministre de la Santé a, en effet, évoqué la fin de la fermeture automatique des classes à l'école primaire en cas de contamination d'un élève.

"Un non-sens" explique Fabrice Prémaud, co-secrétaire académique du SNUIPP-FSU en Haute-Vienne. "Il faut tester les élèves dans les écoles, c'est sûr. Mais il faut le faire avant un cas positif" s'insurge l'enseignant qui s'interroge aussi sur la faisabilité de cette annonce. " On a jamais pu faire mieux qu'une semaine de décalage. Comment on nous explique que les labos vont pouvoir se démultiplier pour pouvoir assurer cela ? C'est du bricolage" conclut Fabrice Prémaud.

Selon un décompte réalisé par l'Académie de Limoges jeudi soir, il y avait 16 classes fermées en Corrèze (2 classes en maternelle et14 en élémentaire) et 41 classes fermées en Haute-Vienne (8 en maternelle, 31en élémentaire et 2 en collège).