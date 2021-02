Après une interruption temporaire des prises de rendez-vous pour la vaccination contre le Covid-19, de nouveaux créneaux vont être ouverts aux plus de 75 ans sur le centre de vaccination de Cherbourg-en-Cotentin. La prise de rendez-vous sera possible dès ce samedi soir.

Vaccination anti-covid : la prise de rendez-vous à nouveau possible dès samedi à Cherbourg

Les rendez-vous vont reprendre pour les candidats à la vaccination. Depuis quelques semaines, il était impossible de prendre rendez-vous pour se voir administrer la première dose de vaccin pour les plus de 75 ans car dans les centres de vaccination, on procédait au rappel pour les premiers vaccinés. Mais les différents centres vont progressivement rendre à nouveau possible, la prise de rendez-vous. Ce sera le cas dès ce samedi 13 février au soir à Cherbourg-en-Cotentin.

Reprogrammer en priorité les rendez-vous annulés

Le centre de vaccination contre le covid, ouvert début janvier dans la salle des fêtes au coeur de la ville, va commencer à accueillir de nouveaux candidats à la vaccination. Depuis le début de l'opération, il dispose de 575 vaccins, administrés chaque semaine. Mais depuis fin janvier, il procédait quasi exclusivement à l'injection du rappel : cette deuxième dose à administrer environ 3 semaines après la première piqûre. Une mission qui avait d'ailleurs obligé à déprogrammer des rendez-vous pour une première injection : 280 au total.

Objectif 800 vaccinés par semaine dès lundi

A partir de samedi soir, en téléphonant au 02 79 46 11 56, ou via les plateformes internet mises en place, il sera à nouveau possible de réserver un créneau pour se faire vacciner à Cherbourg. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, dès la semaine prochaine, le centre de vaccination sera doté de 40 doses de vaccins supplémentaires chaque jour, ce qui devrait permettre de passer à 800 vaccinés par semaine.

A noter également que dès le 22 février, une nouvelle dotation permettra à un médecin et une infirmière du centre de se rendre quotidiennement dans les foyers résidence-autonomie de l'agglomération, pour y vacciner sur place, les résidents.