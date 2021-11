Vaccination anti-covid : le centre d'appels face à un nouvel afflux des demandes en Mayenne

En Mayenne, la plateforme téléphonique dédiée aux prises de rendez-vous pour la vaccination anti-covid a reçu 1.615 appel ce lundi 29 novembre. Quasiment 1.000 de plus que la semaine dernière. Pour faire face aux nombreuses demandes, le Département a recruté six agents supplémentaires.

La plateforme téléphonique du Département de la Mayenne est assaillie d'appels depuis l'ouverture de la troisième de dose de vaccin anti-covid à tous les adultes. Ce lundi 29 novembre, 1.615 appels ont été enregistrés contre 797 lundi dernier. Pour faire face, l'équipe a été renforcée, le conseil départemental a recruté six agents supplémentaires. Ils sont désormais 8 en poste dans les bureaux spécialement aménagés dans le centre Jean-Monnet à Laval.

Moins de la moitié des appels pris en charge

Marie-Claude Hoyaux, une bénévole qui se charge de former les nouveaux agents, confirme qu'il y a bien un nouvel afflux des demandes : "Ca sonne tout le temps, on a beaucoup d'appels en attente." Sur les 1.615 appels reçus dans la journée, les agents ont seulement pu répondre à 525 personnes. La majorité d'entre elles ont plus de 70 ans selon la volontaire et prennent rendez-vous pour leur rappel vaccinal.

"Patience, dit-elle. Il y a aura de la place pour tout le monde." En cas d'urgence, elle rappelle que les patients peuvent désormais se tourner vers leur médecin généraliste ou leur pharmacien pour recevoir leur troisième injection.

Sur les 1.615 appels reçus dans la journée, les agents ont seulement pu répondre à 525 personnes. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Jusqu'à 10.000 injections par semaine

Le nombre de créneaux libres dans les huit centres de vaccination anti-covid dépend de l'arrivée des doses et à ce stade, le préfet de la Mayenne, Xavier Lefort, ne craint pas de problème d'approvisionnement : "Nous arriverons à honorer toutes les demandes de rendez-vous." La préfecture et l'Agence régionale de santé veulent passer de 3 à 4000 injections par semaine à 10.000 environ, comme au printemps dernier.

Les huit contractuels recrutés seront mobilisés jusqu'à nouvel ordre, autrement dit "tant qu'il y aura des besoins", précise le président du conseil départemental de la Mayenne, Olivier Richefou, probablement jusqu'au 15 janvier.

Pour rappel le numéro c'est le 02.43.53.53.00, la ligne est ouverte de 8 heures à midi et de 14 heures à 17 heures 30, du lundi au vendredi.