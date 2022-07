Vaccination anti covid : le centre de Sélestat ouvre aussi le samedi

Le centre de vaccination contre le covid de Sélestat ouvre ses portes une journée de plus par semaine en cette mi-juillet 2022. Jusqu'à présent, les vaccinations étaient organisées le mercredi. A partir du 16 juillet, c'est aussi le cas le samedi.

La demande a fortement augmenté depuis le mois de juin, et le début de la 7ème vague de covid constate le chef du centre de vaccination, le Docteur John Lenertz. "Il y a aussi les départs en vacances, avec des pays qui demandent une troisième dose, et de moins en moins de vaccinations chez les médecins et dans les pharmacies du secteur. Nous avons aussi des Haut-rhinois qui viennent se faire vacciner à Sélestat, parce qu'il n'y a plus de centre dans le Haut-Rhin."

Le centre de Sélestat est situé dans la mairie du Heyden, près de l'hôpital, vaccine actuellement, 200 à 250 personnes les jours d'ouverture. dans le Bas-Rhin, trois centres de vaccination sont ouverts, à Sélestat, Saverne et à Illkirch près de Strasbourg.