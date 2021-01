Vaccination anti-Covid : les rendez-vous suspendus dans l'Indre jusqu'à nouvel ordre

Depuis ce matin, il n'est plus possible de prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid dans l'Indre. Une décision de l'Agence Régionale de Santé confrontée à une forte demande dans le département.

La vaccination a continué ce mardi dans l'Indre. Mais il n'est désormais plus possible de prendre rendez-vous

La suspension des prises de rendez-vous dans les huit centres de vaccination anti-Covid que compte l'Indre a été annoncée lors d'une visioconférence lundi soir entre l'Agence Régionale de Santé et des médecins impliqués dans cette campagne. "Il n'y aura pas assez de vaccins, il faut bloquer les rendez-vous", voilà ce qui aurait été dit aux praticiens, selon des propos rapportés par le docteur Le Liboux, en charge du centre de Valençay. Il est vrai que l'ouverture de la vaccination aux plus de 75 ans a suscité un fort engouement dans le département. Pour la seule journée de lundi, la mairie de Valençay indique avoir reçu 960 appels. Elle n'a pu en traiter qu'un peu plus de 200.

"Tout a été fait à l'envers !"

Mais pour Sylvaine Le Liboux, la situation aurait pu être évitée : "Quand on a ouvert nos plannings, _on a demandé à l'ARS combien de doses chaque centre pourrait avoir. L'ARS ne nous a pas répondu_, elle a dit : prenez les rendez-vous on vous livrera les vaccins. Tout a été fait à l'envers !" La généraliste s'inquiète désormais de savoir si les rendez-vous d'ores et déjà enregistrés pourront être assurés et se demande, si le nombre de vaccins disponible est inférieur, qui choisir parmi ceux qui sont inscrits. Contactée par France Bleu, l'Agence Régionale de Santé a jusqu'ici refusé de s'exprimer au micro sur ce sujet.