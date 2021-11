Vaccination anti-covid : des moyens supplémentaires pour la plateforme téléphonique en vue de la 3e dose

Vendredi dernier, la Haute Autorité de santé (HAS) a recommandé l'administration d'une dose de rappel de vaccin contre la Covid-19 pour tous les adultes âgés de 40 ans et plus. Pour bon nombre de Mayennais il s'agira donc de la troisième dose. Afin d'anticiper un afflux d'appels des patients dans les prochains jours, le conseil départemental de la Mayenne double les moyens humains pour sa plateforme téléphonique.

Ainsi, trois agents seront mobilisés dès ce mercredi. Ils seront quatre au total le lundi 29 novembre. Pour prendre rendez-vous pour votre troisième dose, il faut contacter le 02.43.53.53.00. Un numéro disponible du lundi au vendredi de 8h à 12h. Ce rappel de vaccin est à réaliser six mois après la deuxième dose.

En janvier 2021, le conseil départemental de la Mayenne a lancé cette plateforme téléphonique pour permettre, en complément de Doctolib, de prendre des rendez-vous de vaccination.

à lire aussi Vaccination contre le coronavirus en Mayenne : Près de 55.000 appels en une heure à la plateforme téléphonique